Pogba trequartista e albero di Natale: Allegri riscopre la nuova-vecchia Juve

Juventus, Allegri potrebbe proporre una nuova ‘rosa’, ecco cosa potrebbe succedere con Pogba: tutti i dettagli.

Massimiliano Allegri starebbe studiando una nuova Juventus. Secondo l’ultima indiscrezione, infatti, la Juve della prossima stagione avrebbe già un nuovo modulo.

Proprio per ovviare ai problemi avuti nella ormai precedente stagione, Allegri studia un piano con una nuova Juventus con un modulo atipico: il 4-3-1-2 con Pogba trequartista. Questa, infatti, potrebbe già essere la rivoluzione della nuova squadra.

Juventus con il 4-3-1-2: così Allegri ‘cambia’ la squadra

Pogba di nuovo al centro del progetto, con un ruolo da protagonista: quello del trequartista, che gli permetterebbe di andare più vicino alla porta. Con questo nuovo modulo, infatti, Pogba ritornerebbe nel vivo dell’azione. Allegri anticiperebbe tutti, proponendo questo nuovo modulo da attuare fin da subito così da poter valorizzare ogni suo giocatore.

In attesa del mercato, chi entra e chi esce, il mister con questo nuovo modulo potrebbe diventare più efficace in fase offensiva e avere più contributo dai suoi dichiarati top player in mediana. Pogba vuole ritornare protagonista e, dopo la stagione flop dal punto di vista degli infortuni, nella prossima, sarà uno dei centri del progetto per rilanciare i bianconeri alla vittoria di trofei importanti. Ci saranno, dunque, diverse novità e questo modulo potrà essere efficace fin da subito: staremo a vedere cosa succederà.