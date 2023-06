Squalifica UEFA, ribaltone Juventus: “Si va al TAS”

In casa Juventus si sta lavorando ovviamente al futuro dopo le delusioni che sono state incassate nel corso dell’ultima stagione.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’intenzione della società è quella di ricostruire un gruppo che già a partire dal prossimo campionato possa puntare alla vittoria dello scudetto. Il settimo posto ottenuto in classifica è di quelli da dimenticare, anche perché è stato fallito l’obiettivo minimo stagionale.

Il calciomercato dirà ai tifosi se arriveranno a breve a Torino dei giocatori in grado di far decollare la formazione di Allegri. Che dovrebbe essere confermato al timone della Juventus anche per i prossimi anni. Una cosa è certa, ovvero che la rosa dovrà essere ringiovanita e ritoccata praticamente in tutte le zone del campo. Attenzione massima dunque a quel che potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane, anche perché i rumors in tal senso non mancano di certo.

Juventus, Momblano: “Se la squalifica dell’Uefa sarà di due anni…

L’ultima stagione della Juve è stata ovviamente condizionata dalla penalizzazione di 10 punti subita per il “caso plusvalenze”. Punti in meno che alla fine hanno decretato la mancata partecipazione del club alla prossima edizione della Champions League. Dei quali verranno meno gli introiti, soldi in meno da mettere in cassa.

I tifosi bianconeri rimangono però preoccupati dalla possibile decisione dell’Uefa di estromettere la Juventus dalle competizioni europee. Facendogli saltare anche gli impegni futuri di Conference League. “La sensazione in casa Juventus è che ci sarà una squalifica da parte della Uefa di almeno un anno. Ma gli anni dovessero essere due allora la società ricorrerà al TAS al 110%” sono le parole del giornalista Momblano a “Juventibus”. Prossime settimane insomma decisive in tal senso, l’estate sarà più calda del solito.