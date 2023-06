Calciomercato, Zaniolo-Juve: c’è un grosso problema

Arrivano nuove indiscrezioni di mercato riguardo la trattativa della Juventus per Nicolò Zaniolo. Il calciatore del Galatasaray è un obiettivo di mercato del club bianconero. Ecco le ultimissime notizie su questo affare.

C’è un problema legato alla trattativa per l’arrivo alla Juventus di Zaniolo nel prossimo calciomercato. L’esterno classe 1999 è un vecchio pallino della società bianconera. Allegri l’aveva cercato e richiesto già in passato, anche quando il giocatore era di proprietà della Roma. L’affare non è mai decollato anche a causa dell’elevata richiesta del club giallorosso. Adesso i bianconeri sono pronti a fare un tentativo, dopo che il calciatore ha cambiato maglia ed è passato al Galatasaray.

Emergono dei nuovi retroscena sul prossimo calciomercato della Juventus. Nei giorni scorsi è andato in scena un incontro tra Allegri e la dirigenza bianconera. Presente a questa riunione anche il ds in pectore Manna. L’ex Under 23 è l’uomo scelto dalla società per guidare il calciomercato, in attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli che è ancora sotto contratto con il Napoli. Tra i nomi emersi c’è anche l’ex Roma. C’è, però, un problema riguardo la trattativa tra Juventus e Galtasaray per Zaniolo: ecco cosa sta succedendo.

Ultime notizie calciomercato: Zaniolo alla Juventus? Il Galatasaray ha deciso

Se il club turco ha aperto ad una possibile trattativa con la Juventus per la cessione di Zaniolo, c’è una parte della tifoseria che sta spingendo per la permanenza in Turchia del calciatore che è benvoluto tra i supporters del Galatasaray.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in queste ore alcuni tifosi del Galatasaray avrebbero raggiunto l’Italia all’hotel di Enschede per incontrare e salutare Nicolò Zaniolo. Attualmente impegnato con la Nazionale azzurra in Nations League, l’esterno ha avuto modo di incontrare dopo pranzo alcuni tifosi del club turco. L’esterno ha scattato qualche foto con loro. Da febbraio ad oggi, Zaniolo è diventato uno dei beniamini del club di Istanbul. Sarà difficile, dunque, per il Galatasaray cedere il calciatore che è considerato un grande patrimonio della società. Intanto, il suo procuratore Vigorelli è in contatto costante con la Juventus ed è a lavoro per riportare in Serie A Zaniolo che è pronto a lasciare la Turchia nonostante l’affetto da parte dei tifosi.