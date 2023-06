C’è Zidane per la Juventus: “Storia finita con Allegri”

By

C’è Zidane per la Juventus, l’avventura del tecnico livornese sulla sponda bianconera di Torino potrebbe essere al capolinea.

Massimiliano Allegri resiste ai canti ammaliatori delle “sirene” arabe. Per adesso. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il tecnico bianconero sarebbe orientato a declinare l’allettante proposta dell’Al-Hilal – questo il club saudita che sembra essere disposto a fare follie per l’allenatore di Livorno – di circa 60 milioni per tre stagioni.

Sì, perché la volontà di Allegri è quella di dare continuità al progetto con la Juventus. E non interromperlo al termine di due stagioni nel complesso negative, con cui il tecnico dei cinque scudetti consecutivi ha inevitabilmente “macchiato” la sua immagine di vincente che aveva lasciato durante la precedente esperienza torinese. Al contrario, ha voglia di rivalsa. Di dimostrare che la strada intraprese, nonostante si sia rivelata più tortuosa del previsto, resta quella giusta. Fare le valigie e andare in Arabia, soprattutto dopo aver incassato ancora una volta la fiducia della società, equivarrebbe ad una sconfitta.

C’è Zidane per la Juventus, Reggiani: “La storia tra Allegri e la Signora è finita”

Non è detta l’ultima, però. Non è da escludere che Allegri possa cambiare idea nei prossimi giorni, decidendo di intraprendere una nuova avventura e chiudere con la Juve.

Glielo “suggerisce” il dirigente Ivan Reggiani, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch. “Quando era fermo – ha detto – gli ho proposto un’offerta dall’Arabia Saudita nei suoi confronti con cifre da capogiro. Lui era lì per incontrare le stesse persone che rifiutò di incontrare l’anno scorso. Ad oggi è con le spalle al muro, deve prendere una decisione urgentissima”. “Le cose gli sono andate male – continua Reggiani – credo abbia finito un corso con la Juventus. La storia è finita con la Juve”. Secondo lui, insomma, si è concluso un capitolo. E sulla panchina bianconera potrebbe arrivare Zinedine Zidane. “Il nome più caldo per iniziare un ciclo magari è quello di Zidane. Due le ipotesi: o un giovane oppure un grandissimo nome alla Zidane”.