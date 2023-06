Calciomercato Juventus, carta vincente Giuntoli: ecco il ‘nuovo Lacazette’

Calciomercato Juventus, la società guarda già al futuro e punta i nuovi enfant prodige, fra questi c’è già una certezza.

Dalla Francia potrebbe uscire il nuovo campione, in patria, infatti, lo paragonano già al miglior Lacazette. Il cosiddetto erede che ha già un nome.

Il primo nome di Giuntoli potrebbe essere già una certezza per il futuro. Come scrivono da ‘TUttosport’, dal Metz, ci sarebbe già un cosiddetto enfant prodige pronto a fare la differenza in campionato ma non solo.

Mikautadze, il bomber del futuro: Può arrivare

Giuntoli potrebbe già portare un bomber capace di fare la differenza. Nel Metz, Mikautadze ha già impressionato tutti. Proprio in Francia è paragonato a Lacazette. Compagno di nazionale del talento Kvaratskhelia, si ispira a Ronaldo ed è spietato davanti alla porta. Così scrivono di lui da ‘Tuttosport’.

E un’altra certezza è lo score del giocatore che ha dimostrato di aver un fiuto del gol e grande talento in fase realizzativa: 23 gol e 8 assist in 37 partite. Numeri da campione che impressionano già la Juventusm a non solo. Il giocatore piace ai bianconeri, Milan e attenzione al Burnley: per i bianconeri la carta Giuntoli potrebbe essere già l’approccio decisivo. Staremo a vedere se questa operazione avrà modo di concretizzarsi il più presto possibile. Rimaniamo sull’attenti non appena ci sarà una possibile svolta.