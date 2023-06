Frattesi tra Juventus ed Inter: l’annuncio di Carnevali

Calciomercato Juventus, ha parlato l’AD del Sassuolo, Carnevali, dando importanti novità sul futuro di Frattesi.

L’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, ha parlato in esclusiva della situazione legata proprio a Frattesi, il centrocampista italiano conteso dai bianconeri.

Carnevali, Ad del Sassuolo, è intervenuto all’assemblea di Lega, dando importanti novità sul suo assistito. Certamente, adesso, il cerchio sembra restringersi a due realtà particolari: un vero e proprio derby d’Italia per l’italiano.

Frattesi tra Juventus e Inter: “Non ci sono ancora accordi”

Frattesi conteso in un vero e proprio derby d’Italia. Così, infatti, ha voluto parlare l’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali. Ecco, di conseguenza, le sue parole:

“Di incontri ne facciamo tanti, non solo con l’Inter. Una cosa è certa: al momento non ci sono accordi, con nessuno“. Per il momento, dunque, nulla ancora deciso in maniera ufficiale. La strada che porta Frattesi a Torino è ancora aperta ma occhio dai colpi di coda che potrebbero arrivare da Milano. l’Inter di Marotta vuole un altro centrocampista di qualità e potrebbe puntare tutto, proprio, sull’italiano del Sassuolo. Attendiamo novità ulteriori sulla questione nei prossimi giorni. Certamente l’operazione sarà una delle più importanti dell’estate e si sentirà parlare di Frattesi ancora per un po’. La Juventus l’ha individuato come rinforzo ideale in un centrocampo che vuole inserire forze fresche e giovani di grande abilità.