Allenatore Juve della prossima stagione: Allegri lo ha detto chiaro e tondo

Nella sua lezione tenutasi a Coverciano, Max Allegri ha risposto a diverse domande del suo futuro: tutti i dettagli.

Da ‘Tuttosport’ si parla dell’allenatore della Juventus. L’interrogativo continua a rimanere il solito, sarà Allegri il prossimo tecnico bianconero? In tale occasione, proprio il diretto interessato ha ribadito il concetto.

Nel corso della sua lezione a Coverciano, il tecnico toscano ha risposto alle diverse domande sull’attuale stagione e su certi problemi avuti, proprio, con la sua Juventus. Dalla prossima stagione, però, parola del mister si farà sicuramente meglio.

Allegri è convinto: “Dalla prossima stagione si farà meglio”

Proprio in tale occasione, il mister ha voluto ribadire un concetto: fare il meglio possibile già dalla prossima stagione. Certamente l’attitudine della Juventus è di lottare al massimo su ogni competizione, europea ma soprattutto nazionale. Proprio per questo motivo la Juventus formato Allegri della stagione 2023-2024 lotterà per traguardi importanti.

Lo scudetto, non a caso, sarà la priorità. Adesso che le faccende extra campo sembrano archiviate del tutto, si potrà lavorare con più certezze e linearità. Proprio per questo motivo, dunque, Allegri è convinto di essere ancora parte importante di questo progetto bianconero ribadendo che dalla prossima stagione si farà il meglio possibile. Staremo dunque a vedere se arriveranno già, in questo senso, grandi risposte dal mercato in entrata. Attendiamo dunque movimenti importanti in chiave mercato estivo.