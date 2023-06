Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ha firmato fino al 2027

Calciomercato Juventus, la notizia del rinnovo era nell’aria da tempo: il club bianconero è pronto a blindare i suoi gioielli.

Se c’è una squadra che in questi anni sta investendo in maniera significativa sui giovani quella non è che la Juventus. Il club bianconero è stato il primo, in Italia, ad approfittare del via libera della Federazione riguardo alle cosiddette squadre B, dando vita a quella che oggi è la Juventus Next Gen, che milita in Serie C.

I frutti di questo lavoro si sono visti principalmente nella stagione che si è appena conclusa: nel periodo più buio, la squadra Massimiliano Allegri ha tratto linfa vitale proprio da alcuni prodotti del settore giovanile. Uno su tutti, Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 ha deciso di restare a Torino per giocarsi le sue carte dopo l’ottima esperienza con la Cremonese in Serie B, con la quale aveva conquistato la promozione in massima serie. Da novembre in poi, il tecnico livornese non l’ha tolto più dal campo. Ed in poche settimane è diventato uno dei punti fermi del centrocampo bianconero. Purtroppo un brutto infortunio patito nella gara contro il Siviglia in Europa League non gli ha consentito di terminare la stagione, ma tra un paio di mesi dovrebbe essere di nuovo a disposizione.

Calciomercato Juventus, Huijsen ha rinnovato

La speranza della società e dei tifosi, ovviamente, è che il prossimo anno la Juventus possa scoprire dei “nuovi Fagioli”, magari qualcuno che fosse già pronto per la prima squadra.

UFFICIALE | Huijsen rinnova fino al 2027 ✍🏻 Congratulazioni, Dean ⚪️⚫️ pic.twitter.com/N3oGc2f83G — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) June 16, 2023

Uno di questi potrebbe essere il difensore olandese Dean Huijsen, che ha appena rinnovato con la Juventus fino al 2027. Di lui si dice un gran bene – lo paragonavano a de Ligt per via della nazionalità – e nella Primavera ha collezionato 14 presenze e ben 4 gol, mettendosi in mostra anche nella Youth League. “Dean Huijsen rinnova con la Juventus fino al 2027 – recita il comunicato della società – Il difensore centrale olandese, classe 2005, arrivato alla Juve dal Malaga nell’estate 2021, ha collezionato 40 presenze in questa stagione in bianconero tra Under 19 e Next Gen, segnando 10 gol: 4 nel campionato Primavera 1, 3 in UEFA Youth League, 2 in Coppa Italia Serie C e 1 nel campionato di Serie C. Per lui anche due amichevoli con la Prima Squadra nel dicembre 2022, contro Standard Liegi e Rijeka”.