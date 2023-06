Vlahovic via con lo scambio: un Campione del Mondo per la Juve

Calciomercato Juventus, adesso c’è l’ipotesi scambio che potrebbe diventare concreta per l’operazione Vlahovic.

Vlahovic continua ad essere il bersaglio delle big d’Europa, su tutte, il Bayern Monaco è pronto a fare l’affare del secolo e avrebbe già la contropartita tecnica pronta per convincere i bianconeri.

Come scrivono da ‘La Stampa’, infatti, la Vecchia Signora potrebbe vendere il proprio attaccante per fare cassa. Arrivando così ad un operazione che, in un certo senso, convincerebbe tutti. Nell’operazione, si legge, i tedeschi potrebbero includere una contropartita davvero di qualità, un ex campione del mondo.

Pavard nell’operazione Vlahovic: Contropartita più soldi

Il Bayern Monaco potrebbe includere nell’operazione Pavard, il francese che già con la sua nazionale riuscì nella conquista della Coppa più ambita. Un giocatore d’esperienza massima che potrebbe fare comodo proprio ai bianconeri.

La Juventus chiede 80 milioni cash ma il Bayern, si legge dall’indiscrezione, per far abbassare la richiesta metterebbe sul piatto anche il cartellino del laterale francese. Un giocatore che in un certo senso darebbe ai bianconeri una pedina fondamentale per la difesa. Staremo a vedere se alla Juventus andrà bene questa operazione oppure, se, appunto, preferirebbe soltanto venderlo cash. Insomma, questa operazione verrà aggiornata non appena ci sarà un verdetto definitivo già in questa sessione di mercato. Rimaniamo in attesa di novità importanti.