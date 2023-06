Chiesa al Manchester City: l’hanno detto davvero

Chiesa al Manchester City, la nuova idea del club inglese sarebbe quella di puntare sull’attaccante della Juventus. Che ieri in nazionale ha deluso

Ieri sera Federico Chiesa, entrato nel secondo tempo contro la Spagna nella semifinale di Nations League, ha deluso. Sì, tutti ci aspettavamo e tutti si aspettavano qualcosa in più dall’attaccante della Juventus che però ha quasi chiuso la sua stagione così come l’ha giocata: non al meglio.

Sappiamo bene che, da un poco di settimane, si parla anche di un possibile addio. Nessuno dentro la Continassa – e quest’anno come non mai – è sicuro di rimanere. E anche per Chiesa, qualora arrivassero, verranno valutate tutte le offerte. Non solo il Newcastle, ad esempio, ma anche il Manchester City in Inghilterra, che è alla ricerca di un attaccante esterno, avrebbe intenzione di presentarsi a Torino per capire quelle che sono le intenzioni del club su Federico. Una Juve che quindi potrebbe mettersi a tavolino ed ascoltare le possibili offerte. Insomma, i campioni d’Europa guidati da Guardiola hanno in mente di fare la spesa in Italia. Chiesa, che dopo il terribile infortunio dell’Olimpico quando purtroppo ci ha lasciato i legamenti del ginocchio, non è riuscito a tornare per il momento quello di prima. Un problema non solo fisico, ma soprattutto mentale che lo blocca e che non gli fa dare quello che tutti noi ci aspettiamo di vedere da uno come lui. E più passa il tempo e più la sensazione di un addio diventa qualcosa in più. La notizia di questo interesse del Manchester City è riportata dall’insider Enganche.