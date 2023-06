Fumata bianca con la Juventus: affare fatto per 30 milioni

Conclusa la stagione sul campo adesso per la Juventus la priorità è quella di riuscire a programmare il calciomercato al meglio.

L’obiettivo del club è quello di cancellare al più presto l’ultima stagione che è stata davvero avara di soddisfazioni. Con zero titoli in bacheca e il settimo posto conquistato in campionato, che vale la Conference League. Un piazzamento dovuto essenzialmente alla penalizzazione di 10 punti che ha fatto scivolare indietro gli uomini di Allegri.

Adesso, a bocce ferme, la società deve pensare a come rinforzare e rinnovare l’organico. In considerazione del fatto che alcuni calciatori sono destinati a lasciare la Juventus per fine contratto mentre altri potrebbero essere ceduti di fronte ad offerte irrinunciabili. Attenzione massima dunque tra i tifosi per capire quali saranno gli elementi destinati ad arrivare a Torino per aprire un nuovo ciclo vincente. Nelle prossime settimane ci saranno diversi arrivi.

Juventus, addio Kulusevski: accordo trovato con il Tottenham

Per finanziare al meglio i prossimi acquisti, considerando appunto i mancati introiti della Champions, la Juventus cercherà di recuperare più risorse possibili cedendo i giocatori che hanno vissuto l’ultimo anno in prestito e che non sono destinati a vestire nuovamente la maglia bianconera.

#Juventus e #Tottenham hanno trovato l’intesa per #Kulusevski: ai bianconeri andranno 30 milioni. Operazione che verrà definita nelle prossime ore, ma l’accordo tra club c’è 🇸🇪⚪️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 16, 2023

Uno di questi è Dejan Kulusevski, il cui addio a titolo definitivo può garantire al club un gruzzolo non indifferente. Buone notizie arrivano per i dirigenti juventini. Come ha spiegato infatti Romeo Agresti su Twitter, la Juve ha trovato un punto d’intesa con il Tottenham per la cessione dello svedese. Accordo trovato, fumata bianca dunque vicina per Kulusevski che si trasferirà in modo definitivo agli Spurs per una cifra di 30 milioni di euro.