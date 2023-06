Juventus sul gong: accordo e annuncio ufficiale

Juventus sul gong, a stretto giro di posta arriva un altro comunicato da parte del club bianconero: firma fino al 2026.

Svecchiare la rosa è uno degli obiettivi che si è prefissata la Juventus in vista della stagione 2023-24. E i presupposti per riuscirci sembrano esserci tutti, dopo che già quest’anno Massimiliano Allegri ha potuto trarre beneficio dal settore giovanile, portando spesso in prima squadra elementi interessanti come l’argentino Soulé oppure l’inglese Iling-Junior.

Continua dunque la politica del club bianconero incentrata sulla scoperta di nuovi talenti. Il più luminoso è sicuramente quello di Nicolò Fagioli, ormai un titolare fisso della Vecchia Signora nonostante la carta d’identità dica che abbia “solo” 22 anni. Non è una novità il fatto che in Italia, rispetto ad altri paesi, i giovani, anche se di qualità, sboccino più tardi. La Juventus vuole provare a smentire questo luogo comune – che poi tanto luogo comune non è – continuando a pescare da un settore giovanile che, dopo l’avvio del progetto Next Gen, sta iniziando a dare risultati importanti. Proprio nelle ultime ore la Juventus ha ufficializzato il rinnovo del difensore olandese classe 2005, Dean Huijsen, per cinque anni.

Juventus sul gong, rinnova anche Nonge

Il giovane centrale che la Juventus ha prelevato due anni fa dalle giovanili del Malaga si è già messo in mostra con la Primavera, distinguendosi soprattutto per la capacità di segnare, insolita per un difensore: è arrivato in doppia cifra tra le varie competizioni.

UFFICIALE | Joseph Nonge rinnova fino al 2026 ✍🏻 Congratulazioni ⚪️⚫️ pic.twitter.com/pDNoKJMG89 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) June 16, 2023

Ma a stretto giro di posta la Juventus ha annunciato un ulteriore rinnovo, stavolta del belga Joseph Nonge, centrocampista classe ’05, che ha appena firmato fino al 2026. Ecco il comunicato apparso sui canali ufficiali bianconeri: “Joseph Nonge rinnova con la Juventus fino al 2026. Quarantuno presenze in stagione per il centrocampista belga classe 2005: 40 con l’Under 19 e una con la Next Gen, con cui ha esordito il 19 marzo 2023 contro l’Aurora Pro Patria. Quella appena conclusa è stata la sua seconda con la maglia bianconera, dopo l’arrivo nell’estate 2021 dopo aver vestito la maglia dell’Anderlecht”.