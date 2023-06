Nuovo ds UFFICIALE e maxi intrigo: la Juve ora trema

Il calciomercato è entrato ormai nel vivo e sono tante le voci che si stanno accavallando negli ultimi giorni. Con le prime ufficialità già arrivate.

La finestra dei trasferimenti estivi ancora non è aperta ufficialmente, ma chiaramente tutte le squadre del campionato di serie A e non solo si sono già mosse in chiave mercato. Obiettivo è ovviamente quello di rinforzare la rosa, per essere competitivi sia in Italia che in Europa.

La Juventus non fa eccezione e sta cercando i tasselli giusti per far sì che si possa tornare a lottare per lo scudetto. C’è grande amarezza per come è andata a finire l’ultima stagione, con la mancata conquista del piazzamento utile per la prossima Champions League a causa della penalizzazione di 10 punti subita per il “caso plusvalenze”. Ma ora è il momento di voltare pagina. Il club si deve concentrare sull’arrivo di nuovi talenti in grado di aprire un ciclo vincente in bianconero.

Juventus, Aston Villa rivale pericolosa per Zaniolo: Monchi è il nuovo ds degli inglesi

Nel corso delle ultime ore sono salite le quotazioni di un possibile passaggio di Niccolò Zaniolo alla Juventus. L’ex attaccante della Roma oggi gioca nel Galatasaray, ma è chiaro che sarebbe tentato da un suo possibile ritorno in Italia, per lo più in una squadra di vertice ambiziosa come quella di Massimiliano Allegri.

Nel corso delle prossime settimane dunque la società bianconera potrebbe farsi avanti con i giallorossi di Istanbul per intavolare una trattativa per Zaniolo, ma la strada potrebbe complicarsi visto che la concorrenza è sempre in agguato. L’Aston Villa ad esempio ha appena ufficializzato lo spagnolo ex Roma Monchi come nuovo direttore sportivo. E proprio gli inglesi potrebbero essere una rivale molto pericolosa per il calciatore azzurro. Considerando che potrebbero mettere sul piatto una somma decisamente importante per convincere il Galatasaray a cederlo in Premier League.