Richiesta di ingaggio choc: la Juventus ‘silura’ Chiesa

Richiesta di ingaggio choc per il rinnovo di contratto: la Juventus risponde di no e silura Chiesa. Che adesso è sempre più sul mercato

Federico Chiesa e la Juventus si allontanano. Sì, sembra strano a dirsi ma è proprio così. Perché secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la richiesta di aumento dell’ingaggio è stata rispedita al mittente da parte del club bianconero. Ma andiamo con ordine.

Il quotidiano in edicola spiega che nel momento in cui Chiesa ha firmato con la Juventus, il club avrebbe promesso nel momento in cui è stato trovato l’accordo che in fase di rinnovo il ritocco sarebbe stato verso l’alto affinché l’attaccante potesse andare a guadagnare più o meno le stesse cifre dei big della rosa. L’accordo tra le parti scade tra due anni, il 30giugno del 2025, una data ancora lontana nel tempo ma non troppo. E Chiesa si aspetta dalla sua che le promesse vengano mantenute. Ma in questo momento le parti sono distanti. E un addio sembra davvero più vicino.

Richiesta di ingaggio choc di Chiesa: la Juventus valuta l’addio

E la Juventus ovviamente, così come spiegato più volte nel corso di questo periodo, sta valutando quello che potrebbe essere un addio dell’attaccante che, intanto, è finito sicuramente nel mirino del Newcastle, in Premier League. Ma ci potrebbero essere anche altri club inglesi interessi al giocatore. E la società bianconera rimane alla finestra.

Una finestra che si potrebbe aprire e che potrebbe far volare via Chiesa. Ottanta milioni di euro, forse qualcosa in meno anche, potrebbero essere quei soldi che potrebbero far spiccare definitivamente il volo all’attaccante bianconero. Una vera e propria rivoluzione dentro la Juve. Che non sta guardando in faccia davvero a nessuno.