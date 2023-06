Oltre 50 milioni di euro: Chiesa via dalla Juve, bomba RAI

Il calciomercato della Juventus adesso è pronto per infiammarsi non appena apriranno ufficialmente i trasferimenti estivi.

I tifosi aspettano con ansia novità e non potrebbe essere altrimenti, si vogliono cancellare al più presto le delusioni dell’ultima stagione. E per farlo c’è bisogno di una squadra che sappia essere protagonista in Italia prima ancora che in Europa, riportando quello scudetto a Torino che ormai manca da troppo tempo.

E allora nelle prossime settimane è lecito attendersi che ci siano grandi movimenti in casa bianconera. La Juventus avrà già stilato la lista dei possibili obiettivi, ma non è facile trattare di questi tempi. Ci vorrà pazienza e abnegazione pe portare a casa i giocatori desiderati. Chiamati a prendere il posto in rosa di quegli elementi che invece sono pronti a lasciare Torino.

Juventus, assalto Bayern per Chiesa: pronta l’offerta

La lista dei partenti in casa bianconera non è ancora definita, salvo quei giocatori che andranno via per la scadenza del loro contratto. La Juventus prenderebbe in considerazione anche l’idea di cedere un suo top player, ma solo di fronte ad offerte irrinunciabili dal punto di vista economico. Soldi che servirebbero poi a finanziare nuovi acquisti.

Il #FCBayern in pressing per Federico Chiesa della #Juventus, pronto ad alzare l'offerta da 50 milioni per Rai Sport. pic.twitter.com/c8WGwRQ5KJ — Marco Conterio (@marcoconterio) June 16, 2023

Si è parlato molto di Dusan Vlahovic come possibile calciatore “sacrificato” da parte dei bianconeri, ma nelle ultime ore si sta vociferando anche della possibile cessione di Federico Chiesa. L’azzurro infatti, come riportato da Rai Sport, sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco che ha intenzione di alzare l’offerta a oltre 50 milioni di euro per portarlo in Bundesliga. Una cifra che potrebbe far vacillare i bianconeri, anche in considerazione del fatto che Chiesa con Allegri in panchina non ha trovato in campo una collocazione tattica tale da renderlo indispensabile.