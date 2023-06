Calciomercato Juventus, l'indiscrezione di Leonetti: "Vicino a restare"

Il calciomercato della Juventus è ormai l’argomento cruciale delle discussioni dei tifosi bianconeri in questo periodo dell’anno.

Acquisti, cessioni, trattative. L’estate ormai è alle porte e durante la prossima sessione di trasferimenti la Juventus è chiamata ad essere grande protagonista. Visto che deve assolutamente rinforzare e ringiovanire la sua rosa per puntare a traguardi importanti, cancellando l’ultima stagione.

Nessun titolo conquistato e un settimo posto in campionato che brucia per come è arrivato. La penalizzazione subita ha fatto svanire il piazzamento Champions League, portando la Juve in Conference. Torneo che ovviamente non garantisce gli stessi introiti dal punto vista economico. Ad ogni modo la società sa che dovrà fare degli investimenti mirati, spendendo delle somme importanti. Prima però bisognerà ricavare un tesoretto dalle cessioni che inevitabilmente ci saranno.

Juventus, Leonetti: “Nuovo incontro per Milik”

Di calciomercato bianconero ne ha parlato anche il giornalista Franco Leonetti, intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT. Spiegando come Zaniolo al momento sia lontano dal passaggio alla Juventus. “Il Galatasaray vuole almeno 25 milioni e i bianconeri non credo vogliano spendere quelle cifre” ha detto.

In attacco comunque qualcosa i bianconeri dovranno fare, visto che al momento anche Milik non è stato confermato. Sono scaduti infatti i termini per il riscatto del suo cartellino dal Marsiglia. Leonetti ha parlato anche del centravanti polacco, sottolineando come “lui ha detto che spera nel riscatto e la settimana prossima dovrebbe esserci un nuovo incontro per lui. Dovrebbe arrivare il trasferimento alle cifre pattuite, ovvero 7 milioni più bonus. La formula? Potrebbe anche essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto, in ogni caso Milik è vicino a restare alla Juve“. Il centravanti ex Napoli del resto ha garantito di essere una pedina preziosa, si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa.