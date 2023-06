Verdetto Uefa anticipato: Juventus fuori dalle Coppe un anno

La Uefa potrebbe escludere la Juventus dalle coppe: il giornalista si esprime sul possibile scenario a cui vanno incontro i bianconeri

La Juventus ha tante questioni interne da risolvere prima di proiettarsi sul mercato in entrata. Per farlo servirà fare cassa con i giocatori in rientro dai prestiti come McKennie, Arthur e Zakaria, ma anche con qualche altra cessione.

Diversa, invece, la situazione di Kulusevski che sembra sempre più destinato a rimanere al Tottenham. La questione legata a Massimiliano Allegri, invece, non è ancora del tutto risolta e il giornalista Franco Leonetti ha chiarito come il club bianconero non possa permettersi di esonerarlo, in quanto sarebbe costato circa 30 milioni lordi, comprese le spese per lo staff. La Juventus ha deciso di dare fiducia all’allenatore toscano che, però, dovrà ottenere risultati decisamente migliori. Franco Leonetti ha parlato a ‘TVPLAY-calciomercato.it’, soffermandosi sul mercato dei bianconeri ma anche sulla possibile esclusione dalle coppe per la Juventus.

Juventus, Leonetti: “Possibile estromissione per un anno dalle coppe”

Di seguito le dichiarazioni del giornalista Leonetti che ha illustrato il possibile scenario nella partita tra Juventus e UEFA.

“Diventa davvero ostico, quasi impossibile capire che scenario potrebbe verificarsi. La Uefa entro il 30 giugno dovrà pronunciarsi in merito a quello che sarà il destino europeo della Juventus. Vedremo cosa succederà. Non so quanto entusiasmo possa avere la squadra di Allegri nel disputare la Conference League. Non tanto per essere o meno in Europa, quanto perché la Conference si gioca di giovedì, con trasferte incredibili e premi economici risibili. Non sarei stupito se la Uefa decidesse di estromettere la Juventus per un anno intero dalle coppe“.

Il giornalista ha proseguito: “Se dovesse essere esclusa anche dalla Conference potrebbe essere un danno minimo per la Juve che si concentrerebbe solo sul campionato. Alla fine, però la Uefa potrebbe stupirci. La sua decisione sarà importante anche per quanto riguarda il settlement agreement. Sarà importante capire che peso la Uefa darà alle sanzioni e alle penalizzazioni rimediate dalla Vecchia Signora”.