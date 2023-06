Offerta Juventus accettata: colpo d’ala in Serie A, scambio sbloccato

Sono giorni molto importanti per la programmazione futura di una Juventus che vuole tornare al più presto a vincere.

I tifosi sono sicuramente molto delusi da come è andata a finire l’ultima stagione. Senza la conquista di nemmeno un trofeo e soprattutto nemmeno con in tasca quel piazzamento Champions indispensabile non solo per la vetrina internazionale che garantisce, ma anche per gli importanti introiti economici.

Ad ogni modo adesso la società deve guardare avanti e nelle prossime settimane dovrà fare degli investimenti mirati per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. La volontà primaria della Juventus sembra quella di voler puntare sempre più sulla linea verde, ma anche su un gruppo “made in Italy” che possa essere la base sulla quale poggiarsi verso nuovi trionfi. Sono già tanti i rumors che stanno circolando da tempo sui possibili acquisti dei bianconeri, ma adesso i tempi iniziano a stringere e c’è bisogno che la dirigenza faccia ufficialmente dei passi.

Juventus, si stringe per Parisi: ecco la formula

Durante la sessione estiva di trasferimenti la Juventus dovrà senz’altro rinforzare la sua batteria di esterni, considerando le partenze che ci saranno a breve e anche il fatto che De Sciglio sarà fuori per infortunio ancora per diversi mesi. Tra gli obiettivi da inseguire continua a rimanere Parisi dell’Empoli, ormai da diversi mesi accostato alla formazione torinese.

Anche nell’ultima stagione appena andata in archivio il calciatore dimostrato di avere un rendimento positivo e lineare e i bianconeri sono pronti a farsi avanti per portarlo a Torino come ha riportato Tuttosport. E’ pronto per il salto in una big. All’Empoli infatti potrebbe essere proposto uno scambio con il centrocampista Filippo Ranocchia, di ritorno dal prestito al Monza. Difficile al momento dire se i toscani si accontenteranno di questa proposta, ma di sicuro è una trattativa della quale si continuerà a parlare nelle prossime settimane.