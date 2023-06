Juventus, Chiesa come Dybala: il ribaltone è dietro l’angolo

La Juventus non vuole commettere lo stesso errore che ha portato all’addio di Dybala: ecco cosa succede con Chiesa

Diversi dubbi aleggiano attorno a Federico Chiesa. Il figlio d’arte ha vissuto una stagione parecchio tormentata, di rientro dal brutto infortunio al ginocchio.

Ci ha messo più del previsto a tornare in campo e le scorie dell’infortunio si sono viste per tutta la seconda parte di stagione. Spesso è stato anche costretto a uscire dal campo dopo essere entrato da pochi minuti, a causa di leggere ricadute che, però, hanno rallentato il suo percorso di reinserimento nella rosa di Massimiliano Allegri. Chiesa ha collezionato appena 2 gol e 5 assist in campionato, chiudendo la stagione complessivamente con 4 reti e 6 assist. Chiesa è un giocatore fondamentale per la Juventus, dal quale la società vorrà ripartire per costruire una squadra che sia nuovamente competitiva. I corteggiamenti di alcune big, però, potrebbero far vacillare il club ma soprattutto il giocatore che ha avuto anche problemi di adattamento al gioco piuttosto rinunciatario di Max Allegri. La Juventus non vuole commettere lo stesso errore che nella scorsa estate ha portato all’addio di Paulo Dybala. Ecco cosa rischierebbe con Chiesa.

La Juventus rischia come con Dybala: il punto sul futuro di Chiesa

L’anno scorso la Juventus ha rinunciato a Paulo Dybala dopo 8 stagioni. L’argentino era in scadenza, dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo dopo ripetuti incontri con la società.

Alla fine la Juventus ha deciso di non accontentare la richiesta economica del giocatore, lasciando che la ‘Joya’ si accasasse alla Roma di Mourinho. Se pur il contratto di Federico Chiesa sia in scadenza a giugno 2025, questa volta la società vuole prevenire, per evitare che si verifichi una situazione simile a quella del campione del Mondo. Attualmente l’ex Fiorentina non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e i bianconeri stanno vigili, con la consapevolezza di non arrivare a un anno dalla scadenza con una situazione complessa da gestire. Per questo motivo, qualora dovesse arrivare, già durante questa sessione estiva di calciomercato, un’offerta di almeno 50 milioni di euro, la Juventus potrebbe lasciarlo partire. La ‘Vecchia Signora’ non può permettersi un altro addio a parametro zero, soprattutto in questo momento storico molto delicato a livello societario. Nelle prossime settimane sarà più chiaro se davvero qualche squadra avrà la volontà di puntare su Federico Chiesa.