Calciomercato Juventus, quattro in un colpo solo: maxi affare da urlo

Per la Juventus il calciomercato adesso è diventata la priorità. A breve sono attesi i primi annunci ufficiali da parte del club.

Non potrebbe essere altrimenti visto che i tifosi vogliono cancellare al più presto l’ultima opaca stagione, culminata nel settimo posto in classifica in serie A, arrivato per la penalizzazione di 10 punti subita. E dunque niente Champions League, niente palcoscenico internazionale, niente introiti derivanti da questo torneo.

E’ il tempo di voltare pagina, di guardare avanti con fiducia. Perché la Juventus non vuole assolutamente perdere il suo dna vincente ed è pronta ad affrontare nuove sfide. La finestra di trasferimenti estivi è l’occasione giusta per iniziare a dare una svolta. Perché la squadra dovrà essere rinnovata in tutti i reparti affinché possa essere competitiva. La strategia ormai è chiara, le prossime settimane si preannunciano davvero bollenti per i tifosi bianconeri.

Juventus, fari sui giovani dell’Empoli: presto l’incontro

La dirigenza vuole puntare sulla linea verde e questa ormai non è una novità. Anche nell’ultima stagione Allegri ha valorizzato dei ragazzi della Next Gen affidandogli sempre più spesso la maglia da titolare. In giro per l’Italia e per il mondo ci sono tanti ottimi elementi che potrebbero far parte della Juventus del futuro.

Esclusiva- Summit Juve-Empoli fissato a inizio settimana prossima. Sul tavolo diversi nomi: Parisi, Vicario, Fazzini e Ranocchia. Tra qualche ora su @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) June 17, 2023

Lo confermano anche le ultime indiscrezioni di calciomercato.com che rivelano come nella prossima settimana ci sarà un incontro tra il club bianconero e l’Empoli, proprio per parlare di mercato. Non è un mistero che alla Juve piaccia il laterale sinistro Parisi, ma in questo summit si dovrebbe parlare anche del portiere Vicario e del centrocampista Fazzini. Argomento di discussione sarà anche Ranocchia, che potrebbe fare il percorso inverso e continuare la sua carriera in Toscana.