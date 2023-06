Luci sul maxi affare: le mani della Juve sul ‘nuovo Godin’

Dialoghi aperti e possibilità di un maxi affare: andiamo a scoprire tutti i dettagli della potenziale nuova trattativa.

I dialoghi, adesso, sono sempre più nel vivo delle trattative. I giovani dovranno trovare una nuova sistemazione da subito. Ci sarebbero costanti contatti tra la Juventus e il Genoa, squadra ritornata in Serie A già dalla prossima stagione.

Nella lista dei, possibili, acquisti ci sono diversi giovani che potrebbero essere inseriti in maxi affari.

Piace Matturro: Si può trattare con il Genoa

Alla Juventus piace il giovane Matturro. Il giovane difensore classe 2004 potrebbe essere uno dei predestinati, un cosiddetto enfant prodige del vivaio dei Grifoni. Per arrivare alla stella della squadra ligure, i bianconeri, potrebbero mettere nell’operazione altri giovani che interessano, non poco, alla squadra rossoblu.

Infatti, nella lista desideri, ci sarebbero già finiti Miretti, su di lui la Juventus potrebbe prendere una decisione di un prestito o di una permanenza, ancora, in bianconero ma soprattutto, anche, su Barrenechea che a Genoa potrebbe trovare più ancora più spazio. Adesso i dialoghi sono aperti, non ci resta che scoprire quale sarà il futuro per questi giocatori dall’ormai talento indiscusso. Aspettiamo verdetti sulla questione ma, sicuramente, l’acquisto di Matturro, per alcuni già considerato l’erede di Godin, potrebbe rappresentare quell’acquisto assolutamente indispensabile, soprattutto visto il nuovo imprint societario della Juventus che baserà tutto sui giovani.