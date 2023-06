Svolta Juventus per Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo è pronto a seguire le orme di Locatelli. Ecco tutti in dettagli riguardo l’accordo con il club neroverde.

Arrivano dei nuovi aggiornamenti su questa trattativa di calciomercato che vede la Juventus coinvolta. Il club bianconero ha scelto di virare su Frattesi per sostituire Rabiot che difficilmente rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Nell’incontro milanese di qualche giorno fa, Allegri ha ribadito il suo gradimento nei confronti del centrocampista di proprietà del Sassuolo che è nel mirino anche di altre big italiane come Roma ed Inter.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è una carta che la Juventus è pronta a giocarsi per prendere Davide Frattesi dal Sassuolo. Il club neroverde dovrà fare i conti anche con la cessione di Mimmo Berardi che è nel mirino di numerose società, tra cui Lazio e Fiorentina. Dopo tanti anni il capitano del Sassuolo è pronto a salutare per tentare una nuova avventura in una realtà diversa come quella della provincia di Modena. C’è un giocatore che potrebbe fare a caso del Sassuolo nel caso in cui dovesse arrivare la cessione di Berardi, ecco tutti i dettagli riguardo questo scambio con la Juventus che comprende anche Davide Frattesi.

Ultime notizie calciomercato Juventus, Frattesi in bianconero grazie all’argentino

C’è Matías Soulé nel mirino del Sassuolo: è l’esterno classe 2003 il sostituto ideale di Mimmo Berardi. L’argentino può arrivare nel club neroverde nell’ambino della trattativa che dovrebbe portare alla Juventus Frattesi: l’affare di calciomercato sta entrando sempre più nel vivo.

Botta e risposta tra Inter, Roma e Juventus che si stanno scontrando per prendere dal Sassuolo Frattesi. In queste ultime ore è uscita fuori una nuova indiscrezione di mercato legata ad un possibile scambio tra i bianconeri e il Sassuolo che sarebbe pronto ad accogliere in squadra Matías Soulé. L’argentino è in uscita dalla Juventus è può essere una buona opzione per Dionisi, considerando l’addio imminente anche di Mimmo Berardi che ha deciso di chiudere la sua esperienza a Sassuolo. La carta Matías Soulé, quindi, può sbloccare l’arrivo alla Juventus di Davide Frattesi che è pronto a seguire le orme di Manuel Locatelli. Si attendono, adesso, dei nuovi rilanci anche da parte di altre società che hanno nel mirino il calciatore del Sassuolo