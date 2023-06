Zidane ritorna da dirigente: il primo colpo è da Pallone d’oro

Siamo in piena fase di programmazione per una Juventus che vuole tornare al più presto a far sognare i propri tifosi.

L’ultima stagione non è andata affatto come si sperava per i colori bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri non è riuscita a conquistare nessun titolo e soprattutto non è riuscita nemmeno a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. La Juve infatti è arrivata solo settima in classifica, a causa della penalizzazione subita di 10 punti.

Adesso per la dirigenza bianconera è arrivato il momento di iniziare a concludere i primi affari per far sì che la rosa della squadra possa essere competitiva nella prossima stagione. Nonostante dunque i mancati introiti della Champions League, la Juventus dovrà fare un mercato importante con acquisti oculati in tutta la zona del campo. Soltanto così si potrà avere la possibilità di tornare a lottare per vincere lo scudetto.

Juventus, il Real vuole Zidane ma non come allenatore

Il primo tassello per la prossima stagione è ovviamente la scelta della allenatore, ma su questo ormai non sembrano esserci molti dubbi. Allegri rimarrà al timone della squadra, visto anche il contratto di altri due anni che lo lega al club. Non ci sarà dunque il ritorno di Zinedine Zidane a Torino come si vociferava ormai da qualche tempo a questa parte.

Il francese, stando almeno gli ultimi rumors di “AS”, sarebbe destinato al ritorno al Real Madrid. Ma non nelle vesti di allenatore, bensì nell’ambito societario. Il presidente Florentino Perez, infatti, punterebbe su di lui soprattutto in chiave mercato. Magari per convincere Mbappè a lasciare il Psg per accasarsi proprio al Real. Tuttavia in Spagna si spiega anche come Zidane non sia molto attratto da questa possibilità, vorrebbe avere un ruolo maggiormente operativo. E’ probabile dunque che attenda una chiamata che lo riporti su qualche panchina di una big europea.