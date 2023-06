Allegri alza il telefono: alla Juve un nome mai circolato prima

Contatti in corso per il nuovo profilo che sta approdare alla Juventus: in settimana si attende la risposta definitiva

La Juventus sta lavorando su più fronti per costruire una rosa competitiva che possa tornare a lottare per il titolo e che possa dire la sua anche a livello europeo.

In questa prima fase la società si sta concentrando sulle uscite, sia per quanto riguarda i giocatori in scadenza che per quelli di ritorno dai prestiti. In attesa che Cristiano Giuntoli si liberi dal contratto col Napoli, il ruolo di direttore sportivo è stato affidato a Giovanni Manna, salito di grado dopo il ruolo nella Next Gen. Sarà lui l’incaricato nella gestione del calciomercato estivo, sopportato da Francesco Calvo, nella costruzione della nuova Juventus. Intanto Paolo Bianco è finito al Modena in qualità di head coach e con grande probabilità verrà sostituito già nei prossimi giorni. In casa Juventus, infatti, arrivano novità importanti anche per quanto riguarda lo staff di Massimiliano Allegri. Alla Continassa hanno già individuato il sostituto di Bianco che andrà a completare lo staff bianconero.

Juventus, individuato Magnanelli per completare lo staff: contatti in corso

Come riportato da ‘Goal Italia’, il club bianconero hanno contattato l’ex centrocampista del Sassuolo Francesco Magnanelli, primatista di presenze con la maglia neroverde.

Sarebbe Magnanelli il profilo individuato dalla Juventus per completare il gruppo di lavoro di Allegri per la prossima stagione. I contatti sono ben avviati e adesso la società attende la risposta dell’ex centrocampista. La sensazione è che in settimana potrebbe già arrivare l’ok definitivo. Magnanelli è stato collaboratore tecnico di Alessio Dionisi ma adesso potrebbe intraprendere un nuovo percorso, lasciando quella che è stata la sua casa per 18 anni. Il classe ’84, infatti, ha vestito la maglia del Sassuolo dal 2005 al 2022, rimanendo poi all’interno dello staff. Cambiamenti anche per quanto riguarda lo staff medico. Il responsabile medico della Prima Squadra, Nikos Tzouroudis, sta per salutare la Juventus in concomitanza con la scadenza naturale del contratto. Al suo posto ci sarà Marco Freschi. In attesa che arrivino importanti risvolti nella rosa, intanto la Juventus sta apportando importanti cambiamenti nella struttura tecnica.