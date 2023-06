Duello a distanza Juventus Inter per Milinkovic. Ecco le ultimissime notizie di calciomercato, svolta in arrivo per il centrocampista serbo e Nicolò Zaniolo.

Obiettivo di mercato della Juventus, Milinkovic Savic è nel mirino anche dell’Inter. Simone Inzaghi, suo ex allenatore ai tempi della Lazio, vorrebbe riaverlo anche in neroazzurro. Valutazioni in corso da parte della dirigenza con Marotta in pressing per un altro centrocampista. Intanto, la Juventus prova a stringere i tempi per chiudere l’affare con i biancocelesti e con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo.

Arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus con la società a lavoro in vista della prossima stagione. Il ds Manna, incaricato dalla società per gestire il mercato in attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli, nei giorni scorsi ha incontrato a Milano Massimiliano Allegri per fare il punto della situazione riguardo le entrate e le uscite. Si muoverà qualcosa anche sul fronte delle cessioni con alcuni calciatori sul piede di partenza. Tra questi c’è Adrien Rabiot che non ha ancora deciso riguardo il rinnovo. Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto del francese, Allegri è in pressing per farlo rinnovare ma la madre agente dell’ex Psg è in contatto con alcune big di Premier League. Intanto, ci sono delle novità di mercato su Milinkovic Savic altro obiettivo di mercato della Juve per la prossima stagione insieme a Nicolò Zaniolo.

Ultime notizie calciomercato Juventus: l’annuncio su Zaniolo e Milinkovic

E’ Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato per Rai Sport, a rivelare le ultimissime notizie sul calciomercato della Juventus che è a lavoro per chiudere la doppia operazione Milinkovic e Zaniolo. I due giocatori sono le prime scelte di Massimiliano Allegri che è a lavoro, insieme al ds Manna, per rinforzare l’organico dei bianconeri.

“C’è l’accordo tra la Juventus e Zaniolo“, così Paganini che ha preannunciato il possibile passaggio in bianconero dell’ex Roma. La trattativa è iniziata già nelle scorse settimane e sta andando avanti nonostante Chiesa, che può lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. Il futuro di Zaniolo alla Juve non è legato da Chiesa. L’agente Claudio Vigorelli ha già un’intesa di massima con la società bianconera che adesso dovrà provare a convincere il Galatasaray a lasciar partire il calciatore. Sul fronte Milinkovic, invece, c’è da segnalare il pressing di Simone Inzaghi che vorrebbe portarlo all’Inter. Il serbo piace al tecnico che l’ha già avuto alla Lazio ma per il momento Marotta sta lavorando su altri obiettivi come Davide Fratesi. Con il Sassuolo c’è già un accordo ed è per questo che la Juventus può tentare il sorpasso e portare alla corte di Allegri Milinkovic, con il tecnico livornese che sta mantenendo i contatti con Rabiot e spera ancora nel rinnovo con i bianconeri.