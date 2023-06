Spesa ‘doppia’: nuovo enfant prodige Juve, il nome è una garanzia

Come sappiamo la Juventus guarderà molto ai giovani, l’enfant prodige sembra già pronto per arrivare sotto la Mole.

Un nome che è già garanzia. La Juventus è sempre più attenta ai giovani che già danno risposte concrete. Dopo l’ormai certificata volontà di puntare su quelli che hanno, già, fatto la differenza nella scorsa stagione, esempio su tutti Fagioli, adesso, gli occhi sono puntati anche su altri giovani profili.

Una conferma, infatti, potrebbe arrivare dall’attacco. Ci sarebbero gli occhi puntati sul giovane bomber 20enne.

La Juventus vuole Shpendi: L’enfant prodige che convince tutti

Come scrivono dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus, avrebbe già gli occhi puntati sull’attaccante 20enne Shpendi.

I bianconeri continuano a monitorare giovani interessanti anche delle serie minori e non solo per il progetto della Next Gen ma anche e soprattutto per il nuovo assetto tattico. La cosiddetta rifondazione che potrebbe già essere parte integrante della prossima stagione 2023-2024. Insomma, adesso, non ci sarebbero più dubbi sulla questione. La Juventus vuole vincere ma lo farà con giovani. Attendiamo ulteriori novità in merito al possibile affare, qualora infatti entrasse nel vivo della trattativa. Sul giovane ci sono, come già anticipato poc’anzi, conferme. Il phisique du role è quello di un campionato in ascesa. Chissà se succederà proprio alla Juventus? Solo il mercato ci darà risposte concrete, pertanto, attendiamo.