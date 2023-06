La Turchia fa la spesa in Serie A: dopo Dzeko arriva il colpo dalla Juventus

La Turchia torna a fare la spesa in Serie A: dopo Edin Dzeko, un altro big potrebbe trasferirsi nel campionato turco e questa volta è un giocatore della Juventus

In questo momento l’Arabia Saudita è al centro delle questioni di calciomercato, riuscendo ad attirare tanti big che stanno popolando il campionato, grazie alle risorse economiche illimitate.

Da Karim Benzema a N’Golo Kante che hanno raggiunto Cristiano Ronaldo nella Lega saudita. Anche la Turchia, però, sta attirando tanti giocatori affermati, soprattutto dalla Serie A. L’ultimo è stato Nicolò Zaniolo che si è appena laureato campione di Turchia col Galatasaray, squadra dove militano anche altri tre giocatori ex Serie A come Mauro Icardi, Dries Mertens e Lucas Torreira. Un altro big che sta per approdare nella Super Lig turca è Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco sta per lasciare l’Inter per vestire la maglia del Fenerbahce. L’accordo tra le parti è vicino e per il ‘Cigno di Sarajevo’ è pronto un biennale da 5 milioni a stagione. Dzeko lascia i nerazzurri dopo due stagioni concluse con 4 trofei (2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane) e una finale di Champions disputata pochi giorni fa. Sono passati 8 anni dal suo arrivo in Italia, alla Roma, e adesso si conclude definitivamente il suo percorso in Serie A. Il Fenerbahce, però, non intende accontentarsi di Dzeko e ha già puntato un giocatore della Juventus.

Juventus, il Fenerbahce punta anche Mattia Perin

Il Fenerbahce sta per concludere l’affare Dzeko ma ha già messo gli occhi su un altro giocatore di Serie A, questa volta della Juventus.

Secondo quanto riportato dal portale turco ‘Sabah’, il club turco ha messo gli occhi su Mattia Perin. L’agente di Edin Dzeko, Alessandro Lucci, parlerà col Fenerbahce anche del futuro del portiere bianconero che è legato alla Juventus da un contratto fino al 2025. Quest’anno quando è stato chiamato in causa da Allegri ha sempre dimostrato grande sicurezza e professionalità, salvando spesso il risultato con parate notevoli. Perin è molto legato all’ambiente Juve ma allo stesso tempo potrebbe avere l’esigenza di trovare una squadra dove poter giocare con continuità, senza dover essere il secondo. Alla Juventus la gerarchia dei portieri è ben chiara, Szczesny è il titolare e Perin è il sostituto. Uno scenario che potrebbe cambiare qualora l’ex Genoa accettasse il trasferimento in Turchia, dove al Fenerbahce diventerebbe nuovamente protagonista.