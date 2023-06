Juventus all’insegna del segno X: acquisto impensabile per la mediana

Calciomercato Juventus, il primo nome è quello di Rabiot poi, tra Milinkovic Savic e i bianconeri c’è un altro obiettivo. Il famoso mister X

Come raccontato più volte nel corso di queste settimane, forse è davvero arrivato il momento in casa Juventus di mettere le mani su Milinkovic Savic. Il centrocampista è in uscita dalla Lazio e con 30 milioni di euro l’affare si potrebbe chiudere. Ma dentro la Continassa le gerarchie sono chiare. E diverse da quanto sembra almeno secondo quanto raccontato questa mattina da TuttoSport.

Il primo nome, ovviamente, è quello di Rabiot: il centrocampista francese ha ricevuto un’offerta di rinnovo da parte della Juventus che sta valutando. Non è facile strappare un sì, ma con Allegri come garanzia allora Adrien potrebbe pure rimanere un altro anno. Vedremo. Ma se tutto poi porta a quello che potrebbe essere il colpo Milinkovic, il quotidiano torinese svela che invece in mezzo c’è un Mister X. Un colpo in mezzo al campo impensabile e del quale non si conosce l’identità. Diciamocelo chiaramente, la Juve non si è mai fermata ad un solo obiettivo e ha sempre guardato con parsimonia a tutte le possibili opzioni di mercato, e così potrebbe essere anche stavolta. Anzi, è così anche stavolta, soprattutto perché lo spiega il quotidiano torinese che come sappiamo è vicino e anche molto a quelle che sono le dinamiche dentro il club bianconero. Vedremo, ovviamente, quello che succederà nelle prossime settimane, in attesa della decisione del centrocampista francese che per Allegri sarebbe il “colpo” migliore.