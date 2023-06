Addio Juventus, Bonucci ci mette un punto: indizio ufficiale

By

L’ultima Instagram Story postata da Bonucci non lascia spazio a dubbi: il difensore della Juventus aveva calamitato molte voci di mercato.

Tra le tante incognite che aleggiano sulla Juve come una spada di Damocle, nelle ultime ore era stata alimentato un presunto caso Bonucci. Legato ai bianconeri da un contratto valido per un’altra stagione, si pensava che il capitano bianconero separarsi immediatamente dalla “Vecchia Signora”, salutando tutti in estate.

Con una storia apparsa sul proprio profilo Instagram, però, il difensore della Juve ha messo a tacere tutte queste voci. Bonucci ha infatti condiviso una storia nella quale al fianco del logo della Juve si nota un punto a caratteri cubitali. Indizio evidente del fatto che “Bonny” sarà ancora un calciatore bianconero nella prossima stagione. Un punto per zittire le voci e le annesse polemiche. Un punto dal quale ripartire per provare a togliersi altre soddisfazioni, insieme. Bonucci-Juve, indizio definitivo sul suo futuro…a portata di social.

Sta di fatto che Manna è al lavoro per provare a puntellare l’organico con innesti importanti in grado di rivitalizzare quei reparti che non hanno convinto lo scorso anno. Tra questi occhio al probabile restyling anche della batteria dei centrali.