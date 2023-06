Calciomercato Juventus, Zaniolo allo scoperto: primo annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, l’attaccante del Galatasaray è stato intervistato direttamente da Formentera.

Un futuro tutto da scrivere quello di Nicolò Zaniolo. L’ex fantasista della Roma nell’ultima sessione di calciomercato si è trasferito sul gong al Galatasaray, in Turchia. Dopo aver definitivamente rotto con il club capitolino, era una delle pochissime strade percorribili per non restare fuori rosa e trascorrere la seconda metà della stagione fuori rosa.

In riva al Bosforo si è dimostrato sin da subito un valore aggiunto. Ed il suo apporto si è rivelato fondamentale per la vittoria del titolo nazionale, che la storica formazione di Istanbul non vinceva dal 2019. Non è detto, però, che l’ex attaccante della Primavera dell’Inter possa restare in Super Lig. Sì, perché ora che il mercato sta per riaprire spunteranno sicuramente fuori diverse squadre interessate, pronte a fare un tentativo per il classe ’99, che nell’ultimo fine settimana è stato impegnato con la nazionale di Roberto Mancini nella Final Four di Nations League in Olanda. Il sogno di Zaniolo, inutile girarci attorno, sarebbe quello di tornare a giocare in Serie A, ma non disdegnerebbe neppure offerte che provenissero da club di Premier League.

Calciomercato Juventus, Zaniolo: “Il futuro? Non si può mai sapere cosa accadrà”

Zaniolo in queste ore si sta godendo le vacanze a Formentera, l’isola delle Baleari preferita dai calciatori e non solo. Tra un drink sulla spiaggia e un bagno refrigerante, è stato raggiunto dai giornalisti di TvPlay, che gli hanno rivolto alcune domande sul futuro.

“Sto bene in Turchia – ha detto Zaniolo – vediamo quello che succede nel mercato. Non si può mai sapere cosa accadrà, però sto bene lì. Vedremo quello che succederà. A mister Mancini devo tutto perché mi ha convocato molto prima del calcio professionistico, devo ringraziarlo per la fiducia che mi dà sempre. Come dicevo prima, nel calcio non si può mai sapere cosa succede, certo sarei molto felice se un giorno mi allenasse in un club”.