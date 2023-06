Addio Juventus: offerta lampo da 25 milioni di euro

Calciomercato Juventus, alla fine potrebbe esserci il ritorno di fiamma tutto inglese. Arriverebbe per 25 milioni.

Si era parlato a lungo, della possibilità di vedere il calciatore ex Roma alla Juventus ma, stando alle ultime indiscrezioni estere, in arrivo da ‘Ekmer KONUR’, il giocatore, adesso, potrebbe andare in Inghilterra.

La destinazione Londra. Già a gennaio, infatti, si era parlato di questa possibile meta ma adesso il club inglese è tornato alla carica e vorrebbe chiudere l’operazione il prima possibile.

Tottenham su Zaniolo: Operazione da 25 milioni

Dopo il suo addio alla Roma con l’esperienza turca con la maglia del Galatasaray per Zaniolo si prospetta un nuovo ritorno in una squadra ai vertici europei. Il Tottenham vorrebbe averlo nella propria rosa e sarebbe pronta sborsare ben 25 milioni di euro.

Gli Spurs, dopo l’addio di Antonio Conte, che già l’aveva messo in lista della spesa, potrebbero tornare in pompa magna affinché si possa chiudere l’operazione il prima possibile. Zaniolo sembra apprezzare la destinazione e, dunque, salvo imprevisti, dovrebbe raggiungere Londra nella prossima stagione. La Juventus si era mossa per lui ma adesso il club inglese sembra decisamente in vantaggio.