Arabia esaudita: addio Juventus, l’offerta è irrinunciabile

Calciomercato Juventus, interessi concreti dall’Arabia Saudita, adesso può dire addio subito alla squadra bianconera.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, dall’Arabia Saudita si stanno già muovendo per un giocatore bianconero. Si tratterebbe, per altro, di un possibile profilo in uscita, nonostante il rinnovo automatico che è scattato nel suo contratto per il raggiungimento di tot minuti in campionato.

Come detto poc’anzi, dunque, vista anche la buona offerta percepita il difensore della Juventus potrebbe dire addio già in estate se dovesse concretizzarsi, proprio, la richiesta dal campionato Saudita.

Alex Sandro verso l’Arabia Saudita: “Risparmio di 12 milioni”

In caso di partenza del laterale brasiliano, la Juventus risparmierebbe, col suo addio, ben 12 milioni di euro. Opzione che, dunque, verrà presa assolutamente in considerazione visto l’interesse mostrato dal campionato arabo nei confronti del difensore, ormai, da diverse stagioni alla guida della fascia sinistra della Juventus.

Non ci resta, dunque, che attendere un verdetto concreto non appena Alex Sandro deciderà se accettare la proposta Saudita o continuare alla Juventus anche se la squadra potrebbe, comunque, piazzarlo sul mercato per un cambio radicale della rosa fondata sulla rifondazione fatta di giovani. Rimaniamo, dunque, in attesa di ulteriori novità in merito alla questione, consapevoli che, comunque, il giocatore potrebbe partire in ogni caso. La Juventus sta cercando rinforzi proprio nel ruolo del brasiliano.