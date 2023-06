Calciomercato Juventus, Szczesny via gratis: sta succedendo di tutto

Calciomercato Juventus, ascoltare tutte le offerte anche a costo di cederlo a zero. L’ultima ipotesi in dettaglio.

Una stagione, quella che sta per iniziare, di completo rilancio. La Juventus lo sa e adesso si ragiona anche sulla porta, o meglio, sul ruolo dell’estremo difensore e quel contratto che, nonostante tutto, può pesare sulle casse societarie soprattutto senza la Champions League.

Di conseguenza, oggi, come sottolineano da ‘Il Corriere dello Sport’, nessuno è incedibile in casa Juventus. Il contratto da 6,5 milioni e l’opzione di alto livello Perin, potrebbero convincere la società ad ascoltare offerte per Tec, anche, si legge, a costo “Di perderlo a zero“.

Addio Szczesny: la Juventus ascolta tutte le offerte

Nessuno, dunque, è incedibile in casa Juventus e il discorso potrebbe coinvolgere proprio il portiere polacco, 33 anni e un ingaggio di 6,5 milioni di euro netti a stagione. Per questo a Torino si sta ragionando sull’opportunità di ascoltare qualsiasi proposta per l’estremo difensore, anche a costo di darlo via gratis, cedendo dunque il cartellino senza costi.

Soprattutto perché, sottolineano nell’indiscrezione de ‘Il Corriere dello Sport, adesso, in casa bianconera c’è già Mattia Perin, che si è dimostrato un profilo di altissimo livello, affidabile e continuo ogni volta che è stato chiamato in causa. Una coppia di portieri di così alto livello, in una stagione, così difficile ma soprattutto di rilancio e di rifondazione, senza la Champions e con la partecipazione alla Conference League ancora in attesa del pronunciamento della UEFA, potrebbe essere considerata un lusso che forse, oggi, la Juventus non può più concedersi.