Calciomercato Juventus, 15 milioni più una contropartita: ad ore l’ufficialità

Calciomercato, la Juventus non è mai stata così vicina, adesso, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe anche la contropartita pronta.

La Juventus vicina a chiudere l’affare. Si parla di un operazione più contropartita tecnica offerta, proprio, dalla squadra bianconera.

Stando a ‘Bianconera News’ l’operazione che vede coinvolto Zaniolo e la Juventus potrebbe avere degli svolti improvvisi. Le parti, si legge, non sarebbero mai state così vicine alla chiusura dell’operazione.

Zaniolo alla Juventus: Offerto McKennie ma occhio a Zakaria

Stando all’indiscrezione, infatti, la Juventus avrebbe messo sul piatto della trattativa una contropartita tecnica in ritorno dal prestito. Il centrocampista americano McKennie potrebbe, infatti, finire nello scambio che porterebbe Zaniolo sotto la Mole, anche se ai turchi sembra piacere, molto, Zakaria.

Le parti, come confermano, non sarebbero mai state così vicine. Sul piatto ci sarebbero, dunque, 15 milioni + una delle due contropartite . Come detto poc’anzi, la Juve offre McKennie, il Galatasaray strizza l’occhio a Zakaria ma vorrebbe, comunque, 20 milioni. Nei prossimi giorni potrebbe trovarsi l’accordo che metterebbe d’accordo entrambe le parti, attendiamo, dunque, ulteriori novità in merito non appena ci sarà qualcosa di definitivo. Sicuramente un ritorno di Zaniolo nel campionato italiano, dopo l’addio alla Roma, potrebbe dare nuova ninfa al giocatore che rimane, ad oggi, uno dei volti più interessanti del calcio nostrano.