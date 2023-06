Dalla Juventus al Milan: il bomber ‘tradisce’ clamorosamente Allegri

Milan arriva il nome che non ti aspetti. Il rinnovato gruppo operativo rossonero, nato dopo il divorzio da Paolo Maldini, lavora ad un clamoroso ritorno.

Anche in casa rossonera, come ovunque, i desiderata devono fare i conti con i denari in cassa. Occorre pertanto tentare di individuare, e poi di cogliere, delle buone occasioni a buon prezzo.

Il Milan ha voltato pagina al termine della stagione. Il faccia a faccia tra Paolo Maldini e il numero uno rossonero, Gerry Cardinale, ha portato all’esito meno gradito alla tifoseria rossonera. L’addio dell’ex fuoriclasse, responsabile dell’area tecnica, ha provocato un profondo cambiamento all’interno delle gerarchie societarie del Milan. Ora Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani ricopriranno un ruolo chiave.

Lo stesso Stefano Pioli, che Maldini avrebbe volentieri sostituito con Andrea Pirlo, avrà un ruolo di maggiore responsabilità. Il tecnico dello scudetto avrà più voce in capitolo per quanto attiene il discorso-mercato. Il Milan non ha vissuto la sua migliore stagione. L’inaspettato scudetto della passata stagione ha forse, fatalmente, illuso i più, ma l’annata degli ormai ex campioni d’Italia è stata obiettivamente un po’ troppo ondivaga.

L’eliminazione, netta, e senza discussione, maturata in semifinale di Champions League contro “l’odiata Inter”, sportivamente parlando, ha lasciato una ferita profonda. La prossima stagione dovrà essere necessariamente diversa.

Milan arriva il nome che non ti aspetti

Dopo il rimpasto dirigenziale, il Milan è alla ricerca di rinforzi, anche di un centravanti di qualità. Nei giorni scorsi si è fatto addirittura il nome di Thuram, uno dei profili più seguiti e ricercati a livello europeo.

Thuram, però, ha costi proibitivi sia per quanto riguarda la valutazione del cartellino sia per l’elevato ingaggio. Numeri che non rientrano nei parametri rossoneri. Occorre pertanto guardare oltre, a nuove opportunità a minor costo. Dall’emittente romana Radio Radio, Enrico Camelio ha annunciato che il Milan è sulle tracce di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, in questa stagione in prestito in Turchia, al Galatasaray, di proprietà del Paris Saint Germain, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2024 con un ingaggio pari a 7 milioni di euro + 2 di bonus.

Il club francese ha intenzione di cedere a titolo definitivo l’ex Inter e vorrebbe ricavare dalla sua cessione una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Comunque non poco. Soltanto il giorno prima, dalla stessa emittente romana, il noto giornalista, Tony Damascelli, profondo conoscitore di cose bianconere, ha annunciato che Mauro Icardi sarà il prossimo centravanti della Juventus. Immaginiamo già l’agente del calciatore, Wanda Nara, sfregarsi le mani tra un selfie e l’altro. Tornare in Italia dalla porta principale, sia il Milan o la Juventus, rappresenterebbe davvero una bella rivincita. Per entrambi.