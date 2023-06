Calciomercato Juventus: svolta in difesa, lo stanno prendendo

Ci sono delle novità riguardo il calciomercato della Juventus: ecco le ultimissime notizie su questo affare. Rivoluzione in difesa, ecco cosa sta succedendo.

Dopo l’addio di Cuadrado, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza al 30 giugno, la Juventus è pronta a salutare anche altri calciatori. E’ prevista una vero e proprio restyling soprattutto in difesa con l’addio di tantissimi giovani di proprietà del club bianconero. La dirigenza è pronta a mandare in prestito alcuni calciatori che dovranno completare il percorso di crescita. Allo stesso tempo, sono previsti anche dei nuovi arrivi: ecco nuovi aggiornamenti riguardo il calciomercato della Juventus.

Ci sono delle novità in merito al difensore che può lasciare la Juventus già in questo calciomercato estivo 2023. Il terzino, infatti, non rientra nei piani di Allegri che ha deciso di puntare su altri giocatori. Prosegue la politica aziendale di puntare sugli Under 25; per quanto riguarda i giovani di proprietà, ci saranno dei movimenti in uscita visto che non tutti faranno parte del progetto per la prossima stagione. Ecco perché molti talenti bianconeri sono pronti a dire addio in prestito. Tra questi c’è anche il terzino Barbieri che è ad un passo dal lasciare la Juventus.

Calciomercato Juventus: tre squadre su Barbieri

Ecco le ultimissime notizie di calciomercato riguardo il futuro di Barbieri che è pronto a dire addio alla Juventus in questa sessione estiva di mercato. Per il calciatore è previsto un prestito in Serie B, su di lui ci sono tre società: ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato.

Tommaso Barbieri è un classe 2002 di grandi prospettive. Il calciatore ha esordito nell’ultima stagione in Serie A, totalizzando tre partite. Terzino destro, all’occorrenza può giocare anche su versante sinistra, è uno dei migliori talenti della Juventus che è pronta a puntare su lui in futuro. Servirà ancora un po’ di tempo prima di riconfermare in Prima Squadra il giocatore che ha bisogno ancora di maturare. Ecco perché, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sulle tracce di Barbieri ci sono ben tre club di Serie B che sono pronti a puntare sul giovane difensore che può lasciare la Juventus nel corso del calciomercato estivo 2023. Barbieri è un obiettivo di mercato del Modena, Reggiana e Pisa: è corsa a tre per prendere il giocatore con la Juve che lo lascerebbe partire soltanto in prestito secco. Valutazioni in corso, dunque, riguardo la prossima destinazione del terzino destro.