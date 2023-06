Pau Torres-Juventus, asse bollente: già scelto l’erede

Strada spianata per la Juventus: arriva il via libera per la cessione del big ma la concorrenza è fitta

Sono tanti i nomi nella lista della Juventus per questa sessione estiva di calciomercato. Uno dei primi nomi è Davide Frattesi, uomo copertina di questa prima fase di mercato, seguito in maniera costante anche da Inter e Roma.

In primo piano c’è anche la questione Milinkovic-Savic, pallino fisso per la Juventus ormai da anni. Il suo arrivo, però, è strettamente legato al futuro di Adrien Rabiot che entro fine settimana dovrebbe comunicare alla società la sua decisione. Qualora il francese dovesse decidere di lasciare Torino, Giovanni Manna partirebbe all’assalto del centrocampista serbo della Lazio. Novità anche sul fronte difesa dove uno dei nomi caldi è il difensore spagnolo Pau Torres. Dopo diversi mesi di discorsi, il Villarreal ha dato il via libera per la cessione di Pau Torres. Il classe ’97 è cresciuto nel ‘Sottomarino giallo’ e i tifosi hanno sperato che la sua avventura potesse proseguire in quella che è stata la sua casa per 20 anni, da quando nel 2002 è entrato nel settore giovanile.

Tutte le storie d’amore, però, sono destinate a finire e anche quella tra Pau Torres e il Villarreal è arrivata ai titoli di coda.

Come riportato dal portale spagnolo ‘elgoldigital’, il club ha aperto al suo trasferimento, considerando il contratto in scadenza a giugno 2024. Il Villarreal non vuole rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno e preferisce incassare il più possibile in questa sessione estiva. Pau Torres si appresta al grande salto di qualità della carriera, con l’ambizione di disputare la Champions League e di competere per il titolo. La Juventus segue il difensore spagnolo ormai da tempo, anche se il mancato accesso alla prossima Champions potrebbe giocare un ruolo decisivo nella decisione del giocatore. Il Villarreal è già a caccia del nuovo obiettivo per la difesa, consapevole che sarà impossibile trattenere ancora Pau Torres. La richiesta di partenza è di circa 45 milioni di euro