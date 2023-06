Affare alla Pogba, lo United ci prova ancora: offerto alla Juve

Calciomercato Juventus, un altro centrocampista dalle caratteristiche specifiche. Ecco cosa hanno deciso i bianconeri.

Stando alle ultime indiscrezioni, come è emerso da ‘Tuttojuve.com’, nelle ultime ore si è parlato di un profilo in uscita dal Manchester United. Un giocatore, che già in passato, era stato osservato proprio dai bianconeri.

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni, secondo quanto emerso da ‘TuttoJuve.com’, nelle ultime ore è stato proposto anche alla Juventus, il profilo di Donny van de Beek (26) in uscita proprio dal big club inglese, il Manchester United.

Van de Beek alla Juventus? “Non interessa al club bianconero”

La Juve starebbe sì cercando un profilo con quelle caratteristiche, ma da quanto emerso dalle indiscrezioni, il profilo dell’olandese non sembra fare al caso della squadra di Allegri.

Secondo, infatti, la ricostruzione, il centrocampista non interessa e non è un’opzione per questa sessione di calciomercato. Pertanto, l’olandese, che i tifosi ricorderanno soprattutto per essere l’artefice di uno dei due gol con cui eliminò la Juve dalla Champions League nel 2019, fu, in passato, proprio un’idea nell’estate di due anni fa, ma lo scambio con Weston McKennie non si concretizzò e da lì non si è parlato più di lui. Oggi, certamente, con un mercato nel vivo nell’azione, i bianconeri valuteranno altri profili: su tutti sempre Milinkovic Savic.