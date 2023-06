Giuntoli ha scelto Weah: qualità e ‘veste’ tattica del crac seguito dalla Juve

Giuntoli sceglie il figlio d’arte: il nuovo nome per la Juventus è Timothy Weah. Le caratteristiche dell’obiettivo per l’attacco

La Juventus continua a rimanere in corsa per Davide Frattesi, uno dei giocatori copertina di questa prima parte di calciomercato estivo.

Il centrocampista del Sassuolo è seguito da vicino anche da Inter e Roma ma con la cessione ormai quasi ultimata di Sandro Tonali, anche il Milan è pronta a inserirsi nella corsa. La Juventus anche ieri ha incontrato la dirigenza del club neroverde per discutere del futuro del classe ’99 che, però, non è l’unico nome caldo nella lista dei bianconeri che stanno provando a sbloccare l’affare Milinkovic-Savic. La Vecchia Signora si muove anche in attacco. Dopo l’acquisto a titolo definitivo di Arkadiusz Milik, i bianconeri stanno seguendo anche nuovi profili per rinforzare il reparto di Massimiliano Allegri. In attesa che Cristiano Giuntoli risolva il suo contratto col Napoli e prendi le redini del calciomercato della Juventus, è Giovanni Manna l’incaricato di portare avanti il programma estivo per rinnovare la rosa.

Juventus, Weah obiettivo concreto: come potrebbe inserirsi nel modulo di Allegri

I bianconeri potrebbero provare a portare a Torino anche Timothy Weah. Il figlio d’arte del grande George, si sta mettendo in mostra in Ligue 1 con la maglia del Lille.

Classe 2000 statunitense di origini liberiane, predilige il ruolo di ala destra ma all’occorrenza ha giocato anche come terzino. I suoi numeri sono ancora acerbi: appena 2 assist in 32 presenze stagionali, inferiori alla passata stagione quando aveva collezionato 3 gol e 5 assist. In compenso si è messo in mostra concretamente nel Mondiale in Qatar con gli Stati Uniti, realizzando un gol e un assist. La Coppa del Mondo ha evidenziato molte delle sue qualità principali che hanno attirato particolarmente la Juventus. Nel 3-5-1-1 di Max Allegri, Weah potrebbe collocarsi sulla corsia di destra come esterno a tutta fascia, vista anche l’uscita di Cuadrado. Il figlio d’arte ha giocato spesso da terzino, di conseguenza ha anche propensione alla fase difensiva. ma non è escluso che l’allenatore toscano possa trovare un nuovo sistema tattico che valorizzi meglio le sue qualità.