Chiesa-Vlahovic, la Juventus ne svela il futuro: l’indizio è UFFICIALE

Chiesa-Vlahovic, la Juventus ne svela il futuro: l’indizio dei bianconeri è ufficiale. Ecco quello che sarà dei due uomini d’attacco al centro delle voci di mercato

In un mondo dove i social danno per forza di cose sempre delle indicazioni, si deve stare attenti a quello che si pubblica. Perché soprattutto in alcune circostanze basta un secondo affinché qualcuno faccio uno screen e anche se hai cancellato, allora rimane comunque tutto online.

E in un mondo dove i social hanno preso il sopravvento – e la Juve, soprattutto su Twitter, ha fatto parlare per i complimenti a tutte le squadre che nelle finali europee hanno battuto le italiane – sa bene che una foto piazzata in un determinato momento potrebbe essere vista come un indizio. E in questo caso forse c’è davvero l’indizio, visto che l’immagine che adesso campeggia sulla pagina Facebook della Vecchia Signora è un segnale, forse, sul futuro di Federico Chiesa e di Dusan Vlahovic.

Chiesa-Vlahovic, ecco il post della Juventus

Sì, nella foto che adesso c’è sulla pagina Facebook ci sono 5 elementi che potrebbero essere i punti fermi bianconeri il prossimo anno. Su tre non ci sono dubbi: Danilo, Fagioli e Pogba. Gli altri due sono appunto Chiesa e Vlahovic.

Prenderla come un annuncio ufficiale è forse esagerato perché abbiamo imparato negli anni che tutto può succedere nel calciomercato, ma un segnale sicuramente è stato mandato. La società non vorrebbe privarsi dei due e vorrebbe trattenerli. A meno che non arrivi quell’offerta clamorosa, da capogiro, e irrinunciabile, che potrebbe ben presto far cambiare l’immagine. Noi speriamo di no, ovviamente.