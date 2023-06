Calciomercato Juventus, accordo e doppio via libera: affare ‘stellare’

Con la stagione agonistica che ormai ha chiuso i battenti è tempo per tutti di concentrarsi sul calciomercato e la Juventus non è certo da meno.

La società bianconera è attesa come grande protagonista della prossima campagna di trasferimenti estivi. Dopo una stagione piena di vicissitudini, anche extra calcistiche, adesso la tifoseria spera di poter tornare a gioire per la conquista di nuovi traguardi.

Nella stagione che andrà presto a cominciare l’obiettivo primario sarà quello di riuscire a conquistare quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club. Ma si giocherà anche in Europa, e per questo motivo ci sarà la necessità di avere una rosa ampia e con diversi ricambi di spessore. Mercato dunque caldissimo che potrebbe riservare delle sorprese da un momento all’altro. La Juventus del resto non fa mistero di voler puntare sulla linea verde ma allo stesso tempo spera di portare a Torino dei big.

Juventus, Zakaria nell’affare Weah: la proposta al Lille

In attacco uno degli obiettivi dei quali si sta parlando ormai da qualche giorno a questa parte è un figlio d’arte, Timothy Weah. Giocatore 23enne che potrebbe essere un buon innesto, in grado di poter essere per anni una colonna della squadra bianconera. La trattativa sarebbe in essere e la conferma arriva anche dalla Gazzetta dello Sport.

Che spiega come l’interesse da parte della Juventus nei suoi confronti è alto e il club torinese sarebbe pronto a fare un’offerta. Il Lille chiede 15 milioni di euro, una somma che i bianconeri potrebbero abbassare inserendo nell’affare una contropartita. Vale a dire Zakaria, mediano di rientro dal prestito al Chelsea. E giocatore che sarebbe gradito all’allenatore dei francesi, Paulo Fonseca. L’ex tecnico della Roma vorrebbe qualche innesto d’esperienza e lo svizzero potrebbe essere un ottimo rinforzo.