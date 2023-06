Chiesa via dalla Juventus: “Ha già l’offerta giusta”

Chiesa via dalla Juventus, il futuro dell’esterno è tutto da decifrare. E intanto lui e il suo entourage hanno le idee chiare.

Il calcio italiano è sotto shock. In queste ore il Newcastle, da un anno e mezzo uno dei club più ricchi della Premier League dopo essere stato acquisito dal fondo saudita Pif, sta perfezionando gli ultimi dettagli per l’acquisto di Sandro Tonali, pilastro del centrocampo del Milan. I Magpies verseranno circa 70 milioni per il giovane centrocampista, che tra qualche minuto scenderà in campo con la nazionale Under 21 di Paolo Nicolato.

Le società inglesi guardano sempre con più attenzione alla Serie A. E Tonali rischia di non essere il solo. Il massimo campionato d’oltremanica potrebbe essere la prossima meta di Federico Chiesa, che secondo i bene informati starebbe manifestando qualche “mal di pancia” di troppo da un po’ di tempo a questa parte. L’ex Fiorentina è legato alla Juventus da un contratto che scade nel 2025. Ma non è da escludere che la sua esperienza torinese, iniziata nell’ottobre 2020, possa terminare con largo anticipo. La Signora, infatti, ha esigenza di fare cassa non potendo contare sugli introiti della Champions League e nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante sulla falsariga di quella di Tonali accetterebbe.

Chiesa via dalla Juventus, Momblano: “Basta uno schiocco di dita”

Alla base ci sarebbe anche il nodo ingaggio. L’entourage ha già comunicato alla Juventus che quando ci sarà da discutere il rinnovo, si aspetta un ritocco non indifferente: l’idea, come riporta la Gazzetta dello Sport, è quella di passare dagli attuali 5 milioni ai 7+1. Cioè la cifra che al momento percepisce Dusan Vlahovic.

La Rosea ha parlato anche di un interesse da parte del Liverpool, ma la sensazione è che Chiesa abbia già le idee chiare nel caso in cui dovesse rompere con la Juventus. Lo conferma anche Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus: “Chiesa se schiocca le dita é fuori dalla Juventus perché ha già l’offerta giusta – ha detto il giornalista – Non dico che lui voglia andare via ma ha già la soluzione in tasca”.