Ultim’ora Juventus, ha vinto Allegri: ecco il nuovo innesto

Per la Juventus è il tempo di iniziare a stringere per i primi acquisti in vista della prossima stagione, ormai il ritiro non è lontano.

La formazione del bianconera vuole voltare pagina dopo l’ultima deludente stagione, nella quale non è riuscita a conquistare nemmeno un trofeo. A pesare di più però è la mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League, visto il settimo posto conquistato in campionato.

Un piazzamento che è arrivato per via della penalizzazione di 10 punti subita, visto che sul campo gli uomini di Massimiliano Allegri erano riusciti a conquistare uno dei primi quattro posti della graduatoria. Adesso, come detto, è arrivato il momento di cambiare pagina e per farlo c’è la necessità di investire nella prossima finestra dei trasferimenti estivi. La Juventus dovrà rimpiazzare nel migliore dei modi i giocatori che sono destinati a lasciare Torino nel corso delle prossime settimane. Per questo motivo i tifosi sono ansiosi di conoscere quali saranno i primi acquisti che rinforzeranno la rosa bianconera.

Juventus, Magnanelli nello staff di Allegri

Il club bianconero però è impegnato in una fase di rifondazione che non passa soltanto l’organico della squadra. Ma anche a livello di dirigenza e relativamente allo staff tecnico. Per il quale arriva una novità molto importante. La Juve infatti ha deciso di accontentare le richieste di Allegri, inserendo all’interno del suo staff una nuova pedina.

#Juventus: #Magnanelli ha accettato la proposta dei bianconeri, entrerà a far parte dello staff tecnico di #Allegri // Magnanelli has accepted to join Allegri staff at Juventus ✅⚪️⚫️ @Goalitalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 22, 2023

Si tratta di Francesco Magnanelli. Come ha riportato Stefano Agresti su Twitter, l’ex centrocampista del Sassuolo ha accettato la proposta dei bianconeri e dunque ora lavorerà al fianco del tecnico livornese. Confermando dunque le indiscrezioni che ormai circolavano già da qualche ora.