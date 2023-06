Via Chiesa, la Juventus ha già scelto l’erede: finalmente bianconero

Dal quotidiano arriva la cosiddetta bomba, il sostituto, in caso di addio di Chiesa sarebbe, proprio, lui: i dettagli.

Dal quotidiano ‘Libero’ si parla anche di calciomercato. La Juventus pronta ad un restyling totale avrebbe già scelto il cosiddetto erede.

La Juventus potrà cedere uno dei propri top player, si è parlato della possibilità di vedere Vlahovic in Premier League ma, adesso, ci sarebbe anche la nuova ipotesi di cedere Federico Chiesa per una cifra importante. Tale cessione avrebbe, però, già l’erede designato in casa Juventus. Si tratterebbe di una vecchia conoscenza del calcio italiano ma soprattutto di un obiettivo perseguito dai bianconeri già da diverso tempo.

Zaniolo come erede di Chiesa alla Juventus

Come sottolineano dal quotidiano ‘Libero’, Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 del Galatasaray e della nazionale azzurra, sarebbe già il vero “colpo” di mercato estivo della Juventus che verrebbe presto assolutamente in considerazione dal club bianconero.

L’ex Roma, Zaniolo, che vuole tornare in Italia ad essere protagonista in Serie A, dopo la parentesi di 6 mesi in Turchia, è già obiettivo dichiarato della Juve già da più stagioni, e quest’estate sembrerebbe essere quella ideale per concretizzare, finalmente, la trattativa. L’arrivo dell’ex Roma, però, dovrebbe portare ad un addio “doloroso”, quello di come abbiamo già anticipato poc’anzi, Vlahovic o, più probabilmente, di Chiesa. Ora la Juventus riflette attentamente sulla questione. Le richieste dall’estero ci sono per entrambi i giocatori e, probabilmente, uno dei due verrà ceduto. Attendiamo ulteriori novità sulla questione ma in Premier League stanno già muovendo i primi passi. Da Tonali al Newcastle, anche Chiesa potrebbe diventare un nuovo giocatore del calcio inglese, staremo a vedere quello che succederà. Sicuramente Zaniolo, data l’età ma soprattutto data anche l’esperienza già maturata nel tempo, sarebbe un profilo giusto al momento ideale. Attendiamo l’ufficialità sulla questione.