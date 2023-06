Calciomercato Juve, Frattesi svela il suo futuro: “Ho scelto la prossima squadra”

Calciomercato Juventus, il giocatore stesso ‘svela’ la nuova squadra: tutti i dettagli nell’intervista fatta da Frattesi.

Uno dei nomi cosidetti più caldi del mercato è quello di Frattesi. Il centrocampista italiano del Sassuolo è vicino al trasferimento in una big. Corteggiato dalla Juventus ma anche dalle due milanesi, quale sarà il suo futuro? Ne ha parlato direttamente il giocatore in un’intervista esclusiva.

Parlando direttamente a ‘La Gazzetta dello Sport’, il giocatore ha fatto leva sul suo futuro, cos’è più importante per Frattesi, oltre ai risultati è soprattutto il progetto. Andiamo a scoprire, in dettaglio, quello che ha detto:

Frattesi ‘svela’ la squadra: “L’importante è il progetto”

Nell’intervista al quotidiano sportivo nazionale, Frattesi ha parlato del suo futuro, dando un importante novità proprio sulla questione Champions League, valore aggiunto indispensabile da subito? Ecco cos’ha risposto direttamente il centrocampista italiano: “La Champions, che farebbe con le milanesi ma non con la Juve, incide nella scelta? «Ci penso, la vorrei giocare, ma non è la prima cosa: conta di più il progetto. Così come non cambia andare in una squadra pronta per vincere o da ricostruire: sarei carico allo stesso modo. A 23 anni è il momento di prendermi certe responsabilità».

Per Frattesi, dunque, l’importante, più di tutti, è il progetto. Poi, di nuovo, si è parlato del futuro e dunque il grande indizio sulla prossima squadra: “Ho scelto la squadra dove giocare e sono sicuro che il mio agente troverà il modo di soddisfarmi. Champions League? Mi piacerebbe giocarci, ma conta di più il progetto.” Ora tutti gli indizi sembrano portare in un’unica direzione, vedremo, per la gioia dei tifosi, se sarà proprio Torino e quindi la Juventus nel suo futuro. Non ci resta che attendere notizie ufficiali in merito. Ma, sicuramente, Frattesi sarebbe un colpo gradito in casa bianconera.