Juventus, pressing sul gioiello della Serie A: “Me lo auguro”

Continua il pressing della Juventus per il gioiello della Serie A. Parla la mamma del talento classe 2000

Il calciomercato della Juventus è appena cominciato e il primo colpo, di fatto, è il ritorno di Arkadiusz Milik, questa volta a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia.

Una garanzia per il reparto offensivo che nell’ultima stagione è riuscito a rispondere presente in diverse circostanze. I nomi nel mirino del club bianconero sono tanti, da Sergej Milinkovic-Savic a Davide Frattesi. Nella giornata di ieri il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato la dirigenza del Sassuolo proprio per cercare di sbloccare la trattativa per il centrocampista della nazionale. Sempre ieri la Juventus ha fatto passi avanti concreti per il figlio d’arte Timothy Weah, sempre più vicino all’approdo a Torino. Un profilo classe 2000, giovane e con grandi margini di miglioramento. Proprio come il terzino della nazionale U21, Fabiano Parisi, altro nome caldo per rinforzare la corsia di sinistra di Massimiliano Allegri.

Juventus, l’Empoli chiede 15 milioni per Parisi: “Non c’è ancora nulla di definitivo”

La mamma del terzini sinistro dell’Empoli, Fabiano Parisi, ha rilasciato delle dichiarazioni a ‘Sport Channel’, rispondendo anche in merito al presunto interesse di mercato della Juventus.

“Interesse della Juve? Questa è una domanda che mi fanno spesso. Io mi auguro di si ma non c’è ancora nulla di definitivo. Se Fabiano dovesse trasferirsi alla Juventus la prima maglietta sarà dedicata al padre”. Padre che è scomparso prematuramente nel 2021 e che è stato un calciatore a livello dilettantistico.L’Empoli, però, non ha intenzione di fare sconti per uno dei suoi talenti più cristallini. Il club toscano valuta il classe 2000 circa 15 milioni di euro. La Juventus sta provando a inserire delle contropartite tecniche per abbassare la richiesta. L’ultimo tentativo è stato fatto con l’inserimento del cartellino di Filippo Ranocchia, reduce dalla stagione in prestito al Monza. Al momento l’Empoli non si muove dalla richiesta iniziale, convinto che Parisi abbia dimostrato di meritare questo tipo di valutazione e forte del contratto del giocatore fino a giugno 2025. Quest’anno ha collezionato 2 gol e 2 assist in 25 presenze di Serie A, le sue prime reti nella massima serie. Se pur sia ancora giovanissimo, quest’anno ha dimostrato di avere le carte in regola per fare lo step successivo della propria carriera e la Juventus potrebbe essere l’occasione giusta in un momento di piena rifondazione.