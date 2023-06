Visite mediche nel week end: colpaccio show Juventus

Calciomercato Juventus, dopo il riscatto di Milik, arriva il prossimo colpo. Visite mediche già previste per il weekend.

Adesso sarebbero già previste le visite mediche nel weekend. La Juventus potrebbe, presto, abbracciare il suo nuovo colpo in entrata. Un giocatore, si legge, che già accoglierebbe di buon grado la nuova destinazione.

Come comunicano, anche, le indiscrezioni di ‘Sky Sport’ le visite mediche sarebbero già state previste per questo weekend. Il figlio d’arte si appresta ad arrivare sotto la Mole per la gioia dei tifosi de del mister.

Weah prossimo giocatore bianconero: Visite mediche nel weekend

Tale padre tale figlio. Adesso Weah potrebbe diventare un nuovo protagonista del calcio italiano, proprio come il papà che fu un campione rossonero negli anni d’oro della Serie A. Come scrivono da ‘Sky Sport’, le visite mediche per il giovane di passaporto americano sarebbero, ormai, prossime. Già nel weekend è previsto il suo arrivo a Torino per firma sul suo nuovo contratto.

Un colpo cercato e voluto che va, ulteriormente, a potenziare la rosa offrendo un profilo di qualità ma soprattutto di prospettiva. Classe 2000, Timothy Tarpeh Weah è un calciatore statunitense di origini liberiane, attaccante del Lilla e della nazionale statunitense. Come si legge da ‘Sky Sport’, il giocatore potrebbe sottoporsi alle visite mediche a Torino già nel weekend qualora Juventus e Lille dovessero chiudere la trattativa nelle prossime ore. Giocatore con un palmares già considerevole per la giovane età: cresciuto nei settori giovanili di NY Red Bulls e del Psg, il 3 luglio 2017 firma il primo contratto professionistico con il club francese, di durata triennale. Ha esordito in prima squadra il 3 marzo 2018, nella partita di campionato vinta contro il Troyes. Il 4 agosto 2018 è tra i marcatori della finale di Supercoppa di Francia a Shenzen nella gara vinta dal PSG 4-0 contro il Monaco, mentre il 12 agosto seguente, in occasione della prima giornata del campionato, mette a segno la sua prima rete in Ligue 1. Il 7 gennaio 2019 viene ufficializzato il suo passaggio in prestito al Celtic, con il quale ha vinto tutti i trofei di Scozia e nel giugno 2019, passa al Lille e vince un campionato francese e una Supercoppa di Francia. Un giocatore pronto per la Juventus.