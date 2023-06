C’è una novità di mercato sulla Juventus: affare da 18 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli relativa a questa operazione.

Sta entrando nel vivo il calciomercato della Juventus. L’incontro milanese di qualche settimana fa, tra Allegri e Manna, sta dando i propri frutti. In attesa dell’arrivo di Giuntoli, che sarà operativo prossimamente, la dirigenza è pronta a chiudere una serie di operazioni in entrata e in uscita per rimpolpare le casse della società. Ecco tutti i dettagli riguardo il colpo da 18 milioni di euro: una gioia per la Vecchia Signora che è pronta a concludere l’operazione, per buona pace anche di Allegri.

Arrivato nel corso del calciomercato di gennaio 2022, insieme a Dusan Vlahovic, alla fine Denis Zakaria non ha mai convinto Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, che aveva chiesto a gran voce l’ingaggio del centrocampista, non ha sfruttato al meglio le potenzialità del calciatore svizzero che la scorsa stagione s’è dovuto trasferire in prestito al Chelsea. L’avventura in Premier League non ha migliorato il rendimento del calciatore che è tornato nuovamente a Torino. Adesso bisognerà trovare una soluzione visto che Zakaria non rientra più nel progetto tecnico della Juventus. Nelle ultime ore è arrivata una proposta da 18 milioni: ecco nuovi aggiornamenti su questo affare di mercato.

Ultime notizie calciomercato Juventus: sta andando via per 18 milioni

Dopo Kulusevski, la Juventus è pronta a chiudere una nuova operazione in uscita. La società è a lavoro per la cessione in Premier League di Zakaria: ecco le ultimissime sull’offerta da 18 milioni di euro.

Il West Ham, che la prossima stagione giocherà in Europa League, vuole prendere il centrocampista della Juventus Denis Zakaria. Come riportato dal giornalista Luca Momblano, la società ha già dato il via libera per questa operazione visto che il centrocampista svizzero non rientra più nel progetto tecnico della Vecchia Signora. Gli inglesi dovranno trovare un accordo con il calciatore, che ha un contratto lunghissimo con la Juventus con scadenza a giugno 2026. Non sarà facile trovare una soluzione ma Moyes è pronto a chiudere questa operazione e a fare un assist alla Juventus: il manager vuole portare al West Ham Zakaria nel corso di questo calciomercato estivo 2023.