Allegri, il danno oltre la beffa: “Juventus schiava, ecco perché”

L’ex calciatore ha parlato della situazione relativa al contratto di Allegri alla Juventus, ecco tutti i dettagli del caso.

Da ‘Tuttomercatoweb’ si è parlato anche di Juventus e del suo attuale allenatore Massimiliano Allegri che potrebbe, come sembra, essere di nuovo il tecnico della prossima stagione visto che il contratto lo stabilisce, ancora, per due anni.

Secondo l’ex calciatore Brambati questa situazione che ‘intrappola’ la società da un contratto è una situazione, non certo, piacevole. Andiamo a scoprire cos’ha detto sulla questione.

Brambati ‘tuona’ su Allegri: “La Juventus non può essere schiava di un contratto”

Parlando a ‘TMW’, l’ex calciatore ha fatto il punto sull’attuale situazione che vede Allegri ancora sulla panchina della Juventus per la prossima stagione, ecco le sue parole: “E’ una vergogna che una società del genere, come la Juventus, sia schiava di un contratto di un tecnico che preclude anche scelte di mercato e rapporti con giocatori sotto contratto. Sacrificare Chiesa perché rimane Allegri e non lo valorizza? E’ assurdo”.

L’ex giocatore ha anche fatto il punto su Federico Chiesa che, come si legge dalle varie notizie di mercato, potrebbe finire all’estero: per ora su di lui si starebbero muovendo dalla Premier League. Una situazione che in casa Juventus sta prendendo piega e che, stando all’ex giocatore, non sarebbe una così buona mossa. Come abbiamo sentito nelle ultime settimane, infatti, la Juventus potrebbe cedere uno tra Chiesa e Vlahovic con trattative importanti. Operazioni ancora da definire ma che potrebbero, presto, avere conferme. Non ci resta che attendere il possibile verdetto. Capiremo chi dei due avrà l’offerta più convincete per garantire un tesoretto importante che vada bene ai piani alti della società bianconere alle prese con un vero e proprio restyling della rosa: in ogni settore del campo, iniziando dalle fasce.