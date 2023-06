Niente Premier: addio Chiesa-Juve, destinazione clamorosa

Si avvicina l’addio dalla Juventus di Federico Chiesa. La svolta arriverà in questa sessione di calciomercato. Ecco un’altra pretendente per l’esterno offensivo bianconero.

L’entourage di Chiesa, guidato da papà Enrico e il potete agente Ramadani, sta lavorando alla prossima destinazione del classe 1997 che può finanziare il mercato in entrata della Juventus. La mancata qualificazione in Champions League ha creato un disagio enorme per le casse dei bianconeri che adesso devono recuperare almeno 80 milioni dal mercato in uscita. Ecco perché nella lista dei partenti c’è anche Federico Chiesa. Ci sono nuovi sviluppi riguardo la destinazione dell’ex Fiorentina.

Il contratto in scadenza a giugno 2025, spinge la Juventus a fare delle riflessioni riguardo Federico Chiesa. Il club bianconero non ha ancora avanzato una proposta di rinnova e al momento valuta offerte per cedere subito il calciatore. La richiesta di Chiesa e del suo entourage è un prolungamento da almeno 8 milioni a stagione. Una cifra davvero elevato che la Juve non è disposta a dare. Ecco perché, per evitare di venderlo ad un anno dalla scadenza con il conseguente calo del suo valore in termini economici, i dirigenti stanno pensando di cedere subito Chiesa in questa finestra di calciomercato estiva 2023.

Calciomercato Juventus: nuova squadra per Chiesa, ecco chi lo vuole

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, che arrivano dalla Francia, Allegri ha deciso di puntare su altri giocatori e di escludere Federico Chiesa. La Juventus è a lavoro per cedere l’ex Fiorentina e ottenere il massimo dalla sua cessione. Ecco nuove notizie in merito alla futura squadra di Chiesa che è nel mirino di alcune big del calcio europeo.

Non solo la Premier, con Liverpool e Manchester United sulle sue tracce, Chiesa è un obiettivo di mercato anche del Bayern Monaco e del Psg. Arrivano nuove indiscrezioni riguardo la richiesta della Juventus. Allegri ha deciso di puntare su altri giocatori e nel suo 3-5-2 non ci sarà spazio per Federico Chiesa che insieme al suo entourage sta valutando varie richieste. L’obiettivo primario del club è quello di non svendere il calciatore che è legato da un contratto fino al 2025 con la Vecchia Signora. Non sarà facile spiegare ai tifosi la cessione di Chiesa, che è diventato un beniamino del pubblico bianconero. La Juventus proverà a venderlo per almeno 40 milioni di euro. Il calciatore è stato proposto a tantissime big europee che stanno valutando il suo ingaggio, in particolar modo c’è il Psg che è pronto a scommettere su di lui. Il club francese deve ancora sciogliere il dubbio riguardo l’allenatore. Una volta risolto questo rebus penserà al calciomercato.